Chciał skoczyć z mostu, uratowali go policjanci Data publikacji 22.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci uratowali 31-latka, który chciał odebrać sobie życie, skacząc z mostu. Zdeterminowani funkcjonariusze rozmawiali z nim, a gdy tylko było to możliwe, obezwładnili. Mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

W minioną sobotę (20.08.2022) policjanci z komisariatu w Oliwie odebrali pilne zgłoszenie, że na moście kolejowym w rejonie ulicy Siennej stoi mężczyzna. Ze zgłoszenia wynikało, że przeszedł za barierkę i chce skoczyć do wody. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce, aby zapobiec tragedii. Oficer dyżurny błyskawicznie powiadomił o zagrożeniu życia straż pożarną oraz policjantów z komisariatu wodnego, którzy szybko włączyli się w działania. Natychmiast został też wstrzymany ruch pociągów. Ekipa policyjnej łodzi szybko pojawiła się na miejscu i była gotowa, aby wyłowić mężczyznę, gdy skoczy. W tym czasie na moście policjanci już rozmawiali z 31-latkiem i robili wszystko, aby odwieść go od desperackiej decyzji. Mężczyzna powiedział policjantom, że spalił ostatniego papierosa, wszystko wcześniej przemyślał i jest gotowy umrzeć. Mundurowych dzielił od mężczyzny stojącego za barierką kilkumetrowy dystans, a gdy próbowali się zbliżyć, mężczyzna powtarzał, że zaraz skoczy. Policjanci cały czas z nim rozmawiali, starannie dobierając słowa, analizując sytuację, powoli wzbudzali jego zaufanie. W pewnym momencie, wykorzystując chwilę nieuwagi 31-latka, obezwładnili go. Gdy był już bezpieczny, przekazali mężczyznę pod opiekę ratownikom medycznym. Sam moment odwrócenia uwagi mężczyzny był starannie przemyślany i wynikał z analizy oraz okoliczności, które pojawiły się na miejscu. Policjanci nie zdradzają szczegółów, ponieważ w przyszłości w podobny sposób mogą uratować czyjeś życie.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, a szybka i profesjonalna reakcja służb może zapobiec tragedii, tak jak to było w tym przypadku.

Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie tej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację miejsca, w którym znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

Szukaj pomocy w instytucjach pomocowych takich jak np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, telefon: 58 511 01 21, który jest czynny całą dobę i mieści się przy Placu Księdza Prałata Jana Gustkowicza 13 w Gdańsku.

Korzystaj też z bezpłatnych telefonów pomocowych takich jak m.in. 116 123- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00.

116 111- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

(KWP w Gdańsku / kp)