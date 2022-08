Hajnowscy policjanci włączyli się w walkę o zdrowie Dominika Data publikacji 22.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z hajnowskiej komendy włączyli się w pomoc Dominikowi Mańkowskiemu walczącemu z chorobą. Przygotowany na licytację zestaw policyjnych gadżetów ma zasilić zbiórkę na operację 3-letniego mieszkańca Białowieży. To odpowiedź na apel rodziców Dominika, który w bardzo krótkim czasie musi uzbierać blisko 700 tysięcy złotych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce, we współpracy z mundurowymi z Komendy Głównej Policji, włączyli się w pomoc 3-letniemu Dominikowi Mańkowskiemu z Białowieży. Chłopiec zmaga się z guzem jamy brzusznej - neuroblastomą. Nadzieję daje mu kosztowna operacja poza granicami kraju. Aby mieć szansę na wygraną z chorobą, musi uzbierać blisko 700 tysięcy złotych. Chłopiec jest podopiecznym Fundacji „Siepomaga” (link do strony fundacji, gdzie prowadzona jest zbiórka pieniędzy dla Dominika Mańkowskiego), na której konto można wpłacać pieniądze z licytacji. Została ona zorganizowana na facebookowej grupie (link do grupy licytacyjnej). To właśnie tam można zlicytować zestaw policyjnych gadżetów dla dzieci przygotowany przez funkcjonariuszy (link do licytacji).



Wierzymy, że zaangażowanie w pomoc, pozwoli na spełnienie największego marzenia małego „Wojownika” i jego rodziców - ŻYCIE. Pomóżmy Dominikowi w tej walce!

(KWP w Białymstoku / kp)