42-latek, który strzelał z broni śrutowej, został zatrzymany przez wałbrzyskich policjantów

Wałbrzyscy policjanci zatrzymali 42-latka, który w minioną sobotę na ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu strzelił z broni śrutowej do przejeżdżającego pojazdu. Na szczęście nikomu nic się stało. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a jego broń została zabezpieczona. Grozi mu kara do 3 lat pozbawiania wolności.

Do zdarzenia doszło 20 sierpnia bieżącego roku, około godziny 17:00, na ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu. Wówczas do samochodu jednego z mieszkańców powiatu wałbrzyskiego nieznany sprawca oddał strzał, prawdopodobnie z wiatrówki. Na szczęście pojazdem poruszał się tylko kierujący i nie odniósł on poważnych obrażeń.



Powiadomiony o tej sytuacji oficer dyżurny z wałbrzyskiej komendy miejskiej na miejsce natychmiast wysłał patrol prewencji. Pokrzywdzony wskazał policjantom kierunek, z którego padł strzał. Był to budynek nieopodal miejsca zdarzenia. W wyniku podjętych czynności mundurowi zatrzymali w piwnicy 42-letniego wałbrzyszanina. Mężczyzna początkowo wszystkiemu zaprzeczał, jednak został rozpoznany przez pokrzywdzonego, a w jego mieszkaniu w szafie funkcjonariusze ujawnili broń śrutową z podpiętym magazynkiem, w którym znajdowało się 10 sztuk metalowych kulek.



Sprawca tłumaczył się, że była to głupia zabawa, a jego celem były banery reklamowe znajdujące się na przeciwko budynku. Mundurowi zabezpieczyli broń, z której strzelał do pojazdu, narażając tym samym na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia kierującego.

Wałbrzyszanin trafił do policyjnego aresztu. Po sprawdzeniu jego stanu trzeźwości okazało się, że był nietrzeźwy. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.



Policja ostrzega, że zarówno broń pneumatyczna, jak i inne przypominające broń urządzenia niebezpieczne dla życia lub zdrowia, powinny być używane rozsądnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie przypadki użycia przedmiotów przypominających broń oraz broni pneumatycznej w sposób, który może kogokolwiek narazić na utratę życia, zdrowia lub mienia niesie za sobą odpowiedzialność karną.