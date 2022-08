Zero tolerancji dla agresji wobec policjantów są zarzuty i areszt za znieważenie oraz naruszenie nietykalności funkcjonariuszy Data publikacji 23.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze w codziennej służbie spotykają się z niebezpiecznymi zachowaniami osób zatrzymywanych za popełniane przestępstwa. Policjanci z Nowej Soli doświadczyli agresji ze strony poszukiwanego mężczyzny wobec którego podjęli interwencję, a jeden z nich został brutalnie zaatakowany. Na to nie może być zgody.

W środę, 17 sierpnia 2022 roku, około godziny 8.00 w Nowej Soli funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego nowosolskiej jednostki podjęli interwencję wobec mężczyzny, który z wyglądu przypominał osobę poszukiwaną. Na pytanie policjanta o jego dane osobowe ten w odpowiedzi uderzył funkcjonariusza pięścią w twarz, a następnie wyciągnął zza pleców szklaną butelkę, którą zaatakował policjanta chcąc doprowadzić do odstąpienia od wykonywanych z nim czynności. Mimo tego, że mundurowi wzywali 46-latka do zachowania zgodnego z prawem, ten nadal stawiał czynny i bierny opór, a ponadto znieważał interweniujących policjantów. Mężczyzna był bardzo pobudzony i agresywny, ale nie zważając na to funkcjonariusze szybko go obezwładnili i doprowadzili do jednostki Policji. Usłyszał on zarzut wywierania wpływu na czynności urzędowe podjęte przez funkcjonariuszy Policji, znieważenia jak i naruszenia nietykalności cielesnej policjantów przy przyjęciu dopuszczenia się zarzuconego jemu czynu w warunkach występku chuligańskiego. Za zarzucany czyn podejrzanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

19 sierpnia 2022 roku, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli, Sąd Rejonowy w Nowej Soli zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

(KWP w Gorzowie / mw)

