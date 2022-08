Nietrzeźwa matka zasnęła pozostawiając dzieci bez opieki podczas gdy z kuchenki ulatniał się gaz Data publikacji 23.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 30-letnia mieszkanka Oświęcimia wykazała się skrajną nieodpowiedzialnością podczas opieki nad dwójką swoich dzieci. Kobieta będąc pod wpływem alkoholu zasnęła nie zdając sobie sprawy, że w mieszkaniu ulatnia się gaz. Tylko dzięki szybkiej reakcji pracowniczek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu karygodne zachowanie matki nie zakończyło się tragicznie.

We wtorek 16 sierpnia 2022 roku tuż po godzinie 10.00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od pracowniczek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu dotyczące podjętej interwencji w jednym z mieszkań, które wizytowały. Z relacji zgłaszających wynikało, że w mieszkaniu w którym ulatniał się gaz znajdowała się nieprzytomna 30-latka oraz dwoje jej dzieci w wieku 2 i 3 lat.

Pod wskazany adres natychmiast zostały wysłane służby ratunkowe. W trakcie czynności policjanci ustalili, że do ujawnienia groźnej sytuacji doszło podczas wizytowania rodziny przez pracowniczki. Kiedy kobiety zapukały do drzwi odezwały się jedynie dzieci, które poproszone przez pracowniczki otworzyły mieszkanie. Po wejściu do wnętrza pracowniczki wyczuły woń gazu. Natychmiast pobiegły do kuchni gdzie zakręciły kurek w kuchence gazowej. Następnie otworzyły okna. W jednym z pokoi na łóżku znalazły nieprzytomną kobietę. Zaczęły jej udzielać pierwszej pomocy sądząc, że podtruła się gazem. Kiedy 30-latka się ocknęła okazało się, że przyczyną tak mocnego snu był… nadmiar spożytego alkoholu.

Badanie stanu trzeźwości 30-latki przeprowadzone przez policjantów wykazało 1,7 promila alkoholu. Małoletnie dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziny. Natomiast wobec ich matki policjanci z Wydziału Kryminalnego wszczęli postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia albo uszczerbku na zdrowiu małoletnich nad którymi miała ona obowiązek opieki. Za popełnione przestępstwo kobiecie grozi sprawa karna i kara pozbawienia wolności do 5 lat. Materiały w sprawie ujawnionego zaniedbania w sprawowaniu opieki, które mogło zagrozić życiu i zdrowiu, a także bezpieczeństwu dzieci zostały przekazane także do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.

Stan w jakim kobieta została znaleziona oraz zaniedbanie którego się dopuściła wobec swoich dzieci może świadczyć o jej uzależnieniu od alkoholu w związku z powyższym dzielnicowy odrębny wniosek skieruje do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu.

Apelujemy o reagowanie na przypadki przemocy lub zaniedbania wobec dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. W przypadku podejrzenia, że dziecko, osoba starsza czy osoba niepełnosprawna doznaje przemocy lub jest zaniedbywana wystarczy powiadomić służby powołane do interweniowania w takich przypadkach. Należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym, nauczycielem, pedagogiem, kuratorem sądowym oraz dzielnicowym. W pilnych przypadkach należy interweniować dzwoniąc pod numer alarmowy 112

(KWP w Krakowie / sc)