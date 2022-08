Oszustwo na „akcje Orlenu” – Policja ostrzega Data publikacji 23.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zgłosił się 51-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego, który zachęcony reklamą na Facebooku został oszukany na ponad pół miliona złotych, przy inwestycjach w „akcje spółki Orlen”.

W dniu 19 sierpnia bieżącego roku do gorlickich mundurowych zgłosił się mężczyzna, który zeznał, że został oszukany na kwotę 543 tysięcy złotych. Do oszustwa miało dojść dzień wcześniej. Według mężczyzny jakiś czas temu na jego Facebooku pojawiła się reklama akcji „Orlenu”. W związku z tym, że zainteresował się reklamą założył konto na aplikacji, gdzie podał także swój numer telefonu i email. Po kilku dniach skontaktował się z nim mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik firmy inwestycyjnej, która pomaga w inwestowaniu pieniędzy w „akcje Orlenu”. Następnie na maila zgłaszającego przyszedł link z numerem konta, na które miały być przelewane zyski z inwestycji.

Po wejściu na otrzymany link pojawiła się aplikacja AnyDesk (służąca do zdalnej obsługi pulpitu urządzenia). Wtedy rozmówca polecił zalogować się pokrzywdzonemu na swoje konto bankowe, wpisać numer konta, który podał i dane do przelewu oraz dołączyć je do odbiorców zaufanych. W kolejnych krokach oszust instruował osobę, aby zmienił jeszcze kilka ustawień w aplikacji bankowej, nie wylogował się z systemu bankowego oraz nie wyłączał komputera i telefonu, a także zaakceptował transakcję, o której został poinformowany przez aplikację bankową. W dalszej części rozmowy przestępca chcąc zająć czas pokrzywdzonego i uwiarygodnić przeprowadzane operacje bankowe polecił mu sprawdzać dane zysków firmy, która inwestowała w „akcje Orlenu” oraz „uchwały firmy”, w którą miał inwestować, o „kapitalizacji spółki”.

Cała ta rozmowa trwała ponad trzy godziny. Po tym czasie zgłaszający zorientował się, że coś jest nie w porządku i zalogował się na swój rachunek bankowy z innego komputera. Wtedy okazało się, że z jego konta zniknęły wszystkie środki i zostały przelane w kilkunastu transakcjach na podane wcześniej przez przestępców konto. Gdy zgłaszający zrozumiał, że został oszukany zadzwonił do banku, aby zablokować swoje rachunki bankowe i realizowane transakcje.

Policja ostrzega:

Nie udostępniaj nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej;

Nie udostępniaj nikomu danych poufnych dotyczących Twoich kart płatniczych;

Nie instaluj dodatkowego oprogramowania, np. aplikacji AnyDesk, na urządzeniach z których logujesz się do bankowości elektronicznej;

Nie wpisuje nieznanego numeru konta do swojej bankowości elektronicznej, na które mają być przelewane zyski z inwestycji;

Jeśli otrzymasz przelew od nieznanego nadawcy, pod żadnym pozorem nie przekazuj środków dalej, nawet jeśli „Twój doradca” o to prosi - nieświadomie możesz brać udział w przestępstwie;

Zwracaj uwagę na fałszywe aplikacje i strony firm namawiające do inwestowania;

Jeżeli podejrzewasz, że jesteś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz złóż stosowne zawiadomienie na Policji;

nie daj się skusić wizją szybkiego zysku;

nie podejmuj decyzji o inwestowaniu pieniędzy pod wpływem emocji.

(KWP w Krakowie / mw)