26-latek chciał odebrać sobie życie, uratowali go policjanci Data publikacji 23.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z parczewskiej komendy uratowali 26-latka, który w nocy próbował odebrać sobie życie. Funkcjonariusze znaleźli desperata w pomieszczeniu gospodarczym z zaciśniętą na szyi pętlą. W ostatniej chwili odcięli mężczyznę i podjęli reanimację przywracając mu funkcje życiowe.

Patrol z parczewskiej komendy w niedzielną noc został skierowany przez dyżurnego do jednego z domów jednorodzinnych na terenie gminy Milanów. Według zgłoszenia młody mężczyzna próbował targnąć się na swoje życie.

Już po kilku minutach mundurowi znaleźli się na miejscu. Liczył się czas i każda sekunda. Policjanci natychmiast zlokalizowali pomieszczenie gospodarcze, a w nim młodego, nieprzytomnego już mężczyznę. Mundurowi wynieśli go z pomieszczenia. Ponieważ u 26-latka brak było funkcji życiowych policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Po kilku minutach przywrócili mu oddech. Następnie ułożyli mężczyznę w pozycji bocznej bezpiecznej i kontrolowali jego stan do czasu przyjazdu ratowników.

26-latek został zabrany do szpitala celem dalszej hospitalizacji.

Przypominamy, że jeżeli ktoś potrzebuje wsparcia psychologicznego, może poprosić o pomoc specjalistów. W Polsce działają specjalne infolinie, gdzie anonimowo wykwalifikowane służby udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

116 – 123 - telefon zaufania dla osób dorosłych

22 635 09 54 – telefon zaufania dla osób starszych

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji Dajemy Dzieciom SIŁĘ

800 120 002 – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska linia”

(22) 621 35 37 I 600 070 717 – centrum praw kobiet

800 120 226 – policyjny telefon zaufania w sprawie przemocy w rodzinie.

(KWP w Lublinie / mw)