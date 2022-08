Policjanci na wolnym zatrzymali nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 23.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiego oddziału prewencji znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Wracając na wolnym do Białegostoku, zatrzymali 60-letniego kierowcę opla. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie i kilka kilometrów wcześniej spowodował kolizję z ciężarówką. W tym stanie wiózł dwóch pasażerów.

Policjanci z białostockiego oddziału prewencji pełniący służbę w okresie letnim w Augustowie wracali wczoraj wieczorem, 22.08.2022 roku, do Białegostoku. Jadąc krajową "ósemką", w powiecie sokólskim, zauważyli opla, którego kierowca jechał od krawędzi do krawędzi jezdni. Podejrzewając, że może być on nietrzeźwy, w okolicach Kiersnówki wyprzedzili samochód i polecili kierowcy zjechać na pobocze. Już na początku rozmowy z 60-latkiem wyczuli od niego alkohol. Kiedy funkcjonariusze czekali z mężczyzną na przyjazd patrolu, zatrzymał się przy nich kierowca ciężarowego volvo. Okazało się, ze kilka kilometrów wcześniej, w Horodniance, kierowca opla wyprzedzając uderzył w niego i odjechał w kierunku Białegostoku. Policjanci z Dąbrowy Białostockiej zbadali trzeźwość 60-latka. Okazało się, że miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie. W tym stanie wiózł również dwóch pasażerów.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mieszkańcowi gminy Suchowola. Zgodnie z kodeksem karnym za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)