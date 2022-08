Mężczyzna, który odbierał wyłudzone od seniorów pieniądze w rękach policjantów Data publikacji 23.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego podejrzanego o oszustwa i usiłowanie oszustwa. Mężczyzna ma na koncie co najmniej 5 takich czynów, których dopuścił się od czerwca do sierpnia br. w Jeleniej Górze i w Olsztynie, działając na szkodę seniorów. Łączne straty pokrzywdzonych wynoszą 117 tysięcy złotych. Funkcjonariusze ustalili, że 72-latek działając z innymi osobami odbierał od seniorów wyłudzone metodą na policjanta pieniądze, które następnie wywoził za granicę. Za popełnione przestępstwa grozić mu może nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a już teraz trafił na 3 najbliższe miesiące do aresztu.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze zatrzymali 72-letniego mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego podejrzanego o oszustwa i usiłowanie oszustwa.



Mężczyzna został zatrzymany dzięki współpracy poicjantów z pracownikami jednego z banków 17 sierpnia br. w Jeleniej Górze. Jak ustalili funkcjonariusze 72-latek działając w porozumieniu z innymi osobami odebrał tego dnia od 85-letniej mieszkanki powiatu karkonoskiego 20 tysięcy złotych, które wyrzuciła ona przez balkon po wcześniejszym telefonie od fałszywego policjanta. Ponadto te same osoby działając metodą na policjanta nakłoniły seniorkę dodatkowo do zaciągnięcia kredytu w wysokości 34 tysięcy złotych. Do przekazania gotówki jednak nie doszło, z uwagi na zatrzymanie. W aucie podejrzanego funkcjonariusze znaleźli wyłudzone 20 tysięcy złotych oraz 2 telefony komórkowe.



Funkcjonariusze prowadząc czynności w tej sprawie ustalili, że mężczyzna odbierał od pokrzywdzonych gotówkę wyłudzoną metodą na policjanta. Przyznał, że podczas każdego z oszustw odbierał kopertę z pieniędzmi, które następnie wywoził za granicę.



Wstępnie mężczyzna oszukał co najmniej 4 osoby na 117 tysięcy złotych z Jeleniej Góry i z Olsztyna. Niewykluczone, że mężczyzna ma na koncie więcej podobnych czynów.



Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy. Zatrzymanemu za popełnione przestępstwa grozić może nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.



