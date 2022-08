5 zatrzymanych za nielegalne posiadanie broni palnej, amunicji, handel bronią i wyrabianie amunicji Data publikacji 23.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 19 sierpnia br. policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zatrzymali na terenie województwa dolnośląskiego trzech mężczyzn podejrzanych o nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji, handel bronią i wytwarzanie amunicji. Decyzją sądu jeden z zatrzymanych trafił do aresztu na trzy miesiące.

Weryfikując ustalenia dotyczące nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji , na początku lipca policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z policjantami z komendy w Nowym Targu zatrzymali na terenie powiatu nowotarskiego dwóch mężczyzn oraz zabezpieczyli podczas przeszukań 4 sztuki broni palnej długiej. Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej lub amunicji, za grozi im kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Prokurator wobec podejrzanych zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji.



Sprawa okazała się rozwojowa i 19 sierpnia br. doszło do kolejnych zatrzymań. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu tym razem na terenie Dolnego Śląska zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o nielegalne posiadanie broni palnej lub amunicji, wytwarzanie amunicji i handel bronią.

Dwóch z zatrzymanych to mieszkańcy województwa dolnośląskiego, trzeci to mieszkaniec powiatu nowotarskiego. W wyniku przeszukania samochodu i pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych policjanci zabezpieczyli 8 jednostek broni palnej długiej i krótkiej, magazynki oraz ponad 2 tysiące sztuk amunicji różnego rodzaju. Ponadto zabezpieczono części konstrukcyjne broni palnej, przyrządy celownicze oraz proch do wytwarzania amunicji. W niedzielę (21 sierpnia) zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu Podejrzani usłyszeli tam zarzuty dotyczące handlu bronią oraz posiadania broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia. Za popełnione przestępstwo grozi im kara pozbawienia wolności od roku nawet do 10 lat. Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru Policji.

Trzeci z zatrzymanych (z województwa dolnośląskiego) dodatkowo odpowie za nielegalne wytwarzanie amunicji. Wobec niego prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec tymczasowy areszt na 3 miesiące. Sprawę dotyczącą nielegalnego procederu prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.