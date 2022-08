Jedne usta, jeden nos, dwoje oczu – 112! Data publikacji 24.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 112 - taki prosty numer, który odgrywa fundamentalną rolę w ratowaniu ludzkiego życia. O jego mocy przekonała się wczoraj 12-latka i jej wujek, który dostał ataku padaczki. Dzięki szybkiej reakcji dziewczynki i opanowaniu, które zachowała pomimo trudnej sytuacji jej opiekun trafił na czas pod opiekę lekarzy.

Wczoraj po południu na numer alarmowy zadzwoniła 12-latka. Dziewczynka informowała, że jej wujek, z którym była w domu dostał ataku padaczki. Dzięki temu, że dziewczynka wiedziała, pod jaki numer należy zadzwonić w takiej sytuacji jej krewny szybko trafił pod opiekę lekarzy. Dziewczynka podczas rozmowy z operatorem numeru alarmowego w niezwykle stresującej sytuacji, w jakiej się znalazła zachowała „zimną krew” i spokojnie odpowiadała na zadawane przez dyspozytorkę pytania, co znacznie przyspieszyło przyjazd karetki pogotowia. Policjanci z kieleckiego Oddziału Prewencji, którzy tego dnia pełnili służbę na terenie Komisariatu I zaopiekowali się małą bohaterką do czasu przyjazdu jej mamy.

Ta sytuacja pokazuje jak ważne jest to, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci, jak należy zachować się w podobnych sytuacjach. Policjanci, realizując działalność profilaktyczno-edukacyjną już w przedszkolu uczą dzieci jak zachować się w trudnych sytuacjach i pod jaki numer należy dzwonić, aby wezwać pomoc. Wczorajsze zachowanie 12-latki to przykład na to, że w jej przypadku nauka nie poszła w las.

(KWP w Kielcach / kp)