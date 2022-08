Chciała targnąć się na swoje życie, policjanci zdążyli na czas Data publikacji 24.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja żorskich policjantów uratowała życie 37-latki, która planowała popełnić samobójstwo. O swoich planach powiadomiła zamieszkującą za granicą koleżankę. Pomimo braku informacji, co do miejsca pobytu kobiety, poszukiwacze odnaleźli ją na czas.

Każdy dzień służby stawia inne wyzwania i każde zgłoszenie należy traktować indywidualnie.

Wczoraj około godziny 8:00 dyżurny żorskiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej mieszkanki Niemiec o stan zdrowia i plany swojej koleżanki, która w sposób jednoznaczny poinformowała ją o swoich zamiarach związanych z targnięciem się na życie.

Sprawą bezzwłocznie zajęli się żorscy kryminalni zajmujący się na co dzień poszukiwaniami osób. Znajoma z zagranicy nie znała aktualnego miejsca pobytu swojej przyjaciółki, wiedziała jedynie, iż z pewnością jest to miasto Żory. W wyniku intensywnych poszukiwań już po kilku godzinach od zgłoszenia udało się mundurowym ustalić dokładne miejsce pobytu 37-latki. Kryminalni niezwłocznie wraz z pogotowiem ratunkowym przyjechali do kobiety, której udzielona została niezbędna konsultacja i pomoc.

Pamiętajmy, nie jesteśmy sami z problemami. Zawsze możemy zwrócić się do instytucji i osób, które pomogą nam przejść przez trudny okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt z psychologiem, psychiatrą lub poradnią zdrowia psychicznego.

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym - tel. 116 123

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich - tel. 0 800 108 108

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna - tel. 22 425 98 48

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - tel. 800 080 222

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - tel. 800 120 002

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne” - tel. 801 889 880

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania” - tel. 801 199 990

„Pomagamy i chronimy” to nie tylko motto polskiej Policji, ale misja, którą funkcjonariusze wypełniają z dumą.

(KWP w Katowicach)