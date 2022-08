Zabił swoją partnerkę Data publikacji 24.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W kamienicy w centrum Radomska doszło do zabójstwa 42-letniej kobiety. Jak ustalili policjanci, miało ono podłoże osobiste. Jeszcze tego samego wieczora policjanci zatrzymali 45-latka, który od dłuższego czasu był w bliskich relacjach z zamordowaną. Za zabójstwo grozi nawet dożywocie.

Radomszczańscy policjanci pod nadzorem prokuratury przeprowadzili czynności procesowe w sprawie zabójstwa 42-letniej radomszczanki. Do tragedii doszło 21 sierpnia 2022 roku w jednej z kamienic w centrum Radomska. Na miejscu zdarzenia policjanci ustalili świadków, zabezpieczyli nagranie z monitoringu, wykonali oględziny i szereg innych niezbędnych czynności. Wszystko wskazywało, że do zbrodni doszło na tle osobistym. W efekcie do policyjnego aresztu trafili dwaj mężczyźni w wieku 45 i 48 lat. Zebrane w sprawie materiały pozwoliły na przedstawienie 45-latkowi zarzutu zabójstwa. Za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

(KWP w Łodzi / mw)