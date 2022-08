Oświęcimscy policjanci rozpracowali ośmioosobową grupę przestępczą Data publikacji 24.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji rozpracowali ośmioosobową grupę przestępczą działającą na terenie powiatu oświęcimskiego oraz powiatu bielskiego. Podejrzani, działając w różnej konfiguracji osobowej, dopuszczali się kradzieży z włamaniami, kradzieży mienia, rozboju, a także przestępstw narkotykowych. Funkcjonariusze przedstawili im łącznie 26 zarzutów.

Przez kilkanaście ostatnich miesięcy na terenie powiatu oświęcimskiego dochodziło do różnego rodzaju przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu. Pracujący nad sprawami policjanci pionu kryminalnego w wyniku przeprowadzonych wielu czynności wykrywczych oraz wnikliwe przeprowadzonej analizie zabezpieczonych dowodów ustalili, że związek z przestępczym procederem ma grupa mężczyzn w wieku 19 do 52 lat. W jej skład wchodzili czterej mieszkańcy gminy Kęty, mieszkaniec Oświęcimia, mieszkaniec gminy Oświęcim, mieszkaniec gminy Osiek oraz mieszkaniec Chrzanowa.

Policjanci postanowili ich zatrzymać i przeszukać ich posesje. Podczas przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci odnaleźli i zabezpieczyli kilka rowerów pochodzących z kradzieży. Odzyskali sprzęt muzyczny skradziony z samochodu na terenie Oświęcimia, a także zabezpieczyli kilkanaście łopat do śniegu skradzionych z magazynu na terenie Czańca w powiecie bielskim. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli również narzędzia służące sprawcom do popełniania przestępstw.

Na podstawie zebranych dowodów zatrzymanym przedstawiono 26 zarzutów m. in zarzut rozboju na mieszkańcu Oświęcimia, któremu sprawcy skradli telefon komórkowy. Zarzut kradzieży z włamaniem do domku letniskowego na terenie Grojca. Zarzut kradzieży katalizatorów z samochodów Honda oraz Kia na terenie Bielan i Kęt, kradzieży rowerów na terenie Oświęcimia i Babic, kradzieży kosiarki do trawy na terenie Osieka, kradzieży z włamaniem do magazynu na terenie Czańca. Ponadto trzem podejrzanym postawiono zarzuty z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. posiadania oraz udzielania środków odurzających innym osobom. Za posiadanie narkotyków oraz ich udzielanie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Za rozbój grozi natomiast kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / sc)