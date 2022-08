Zawsze na służbie, dbając o bezpieczeństwo innych Data publikacji 24.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji to nie jest zwykła praca. Złożenie ślubowania i przyjęcie policyjnej odznaki to wzięcie na siebie bardzo dużej odpowiedzialności. To gotowość do niesienia pomocy zawsze bez względu na okoliczności, to również gotowość do podjęcia interwencji, czy zareagowania, gdy ktoś łamie prawo. Taką postawą wykazała się właśnie st. post. Marlena Zarzycka z tomaszowskiej drogówki, która w dniu wolnym od policyjnej służby zareagowała i udaremniła dalszą jazdę kierowcy, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Jej reakcja mogła zapobiec ludzkiej tragedii.

23 sierpnia 2022 roku po godzinie 15.00, policjantka z wydziału ruchu drogowego, starsza posterunkowa Marlena Zarzycka, która miała dzień wolny, robiła zakupy w jednym z osiedlowych sklepów przy ulicy Zielonej w Tomaszowie Mazowieckim. W kolejce do sklepowej kasy stanął przed nią mężczyzna, od którego wyczuwalna była woń alkoholu. Zakupił on kolejny alkohol i opuścił sklep. Gdy policjantka płaciła za swoje zakupy, zauważyła przez okno, że mężczyzna wsiada za kierownicę osobowego citroena i odjeżdża w kierunku ulicy Podleśnej. Natychmiast wyszła ze sklepu i śledząc wzrokiem odjeżdżające auto skontaktowała się z dyżurnym policji informując o całej sytuacji. Następnie wsiadła w swoje auto i ruszyła za citroenem, którego kierowca zatrzymał się przed jedną z posesji na Osiedlu Zielona. Policjantka zajechała swoim pojazdem drogę kierowcy citroena i wysiadła by odebrać mu kluczyki od auta. W tym czasie dojechał na miejsce również policyjny radiowóz z którego policjanci zatrzymali mężczyznę. Ich szybka reakcja, możliwa była dzięki bieżącemu informowaniu dyżurnego o aktualnej trasie citroena, przez st. post. Marlenę Zarzycką. Doświadczenie zawodowe zdobyte w szeregach tomaszowskiej drogówki i tym razem ją nie zawiodło. Po poddaniu 44-letniego tomaszowianina badaniu na trzeźwość, okazało się że miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Dalsza jazda nieodpowiedzialnego kierowcy w takim stanie mogła doprowadzić do tragedii i ludzkich nieszczęść. Dzięki reakcji policjantki taki scenariusz wydarzeń, nie miał miejsca. Nieodpowiedzialny kierowca stanie teraz przed sądem, który zadecyduje o jego dalszym losie. Grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że każdy świadek przestępstwa ma prawo ująć sprawcę na gorącym uczynku. Obywatelskie ujęcie to przywilej, który wynika z treści art. 243 kodeksu postępowania karnego. Należy natomiast pamiętać, że taką osobę niezwłocznie trzeba przekazać Policji.

Pamiętajmy, że alkohol znacząco zmniejsza szybkość reakcji. Powoduje problemy z ostrością widzenia jak i wyczuciem odległości od potencjalnej przeszkody. Nietrzeźwy kierujący błędnie ocenia sytuację i własne umiejętności. Jeśli piłeś alkohol, nie decyduj się na kierowanie jakimkolwiek pojazdem. Jazda za kierownicą w stanie nietrzeźwości to częsta przyczyna wielu tragedii oraz niebezpiecznych zdarzeń drogowych!

Policja apeluje, widzisz nietrzeźwego kierującego - reaguj!

(KWP w Łodzi / mw)