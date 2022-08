Kryminalni z KMP we Wrocławiu udaremnili próbę przemytu narkotyków na teren zakładu karnego Data publikacji 25.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej we Wrocławiu mają na swoim koncie wiele zatrzymań osób, przy których znajdują różne substancje zabronione. Funkcjonariusze prowadząc szeroko zakrojone czynności operacyjne ustalili, że w miejscowości pod Wrocławiem dojdzie do próby przekazania narkotyków, które mają trafić do jednego z zakładów karnych na terenie woj. dolnośląskiego. Posiadane informacje potwierdziły się, a jednym z zatrzymanych mężczyzn okazał się odbywający wyrok w tej jednostce penitencjarnej. W mieszkaniu drugiego zatrzymanego policjanci ujawnili ponad 2 tys. porcji handlowych środków odurzających.

Z ustaleń podjętych przez kryminalnych komendy miejskiej we Wrocławiu wynikało, że w jednej z podwrocławskich miejscowości dojdzie do próby przekazania narkotyków. Informacje, w których posiadanie weszli policjanci potwierdziły się i w trakcie obserwacji miejsca, gdzie miało dojść do przekazania paczki z substancjami odurzającymi, zatrzymano w sumie 3 osoby.

Funkcjonariusze ustalili, że odbiorca "przesyłki" miał ją przemycić na teren jednego z zakładów karnych województwa dolnośląskiego, w którym sam odbywał karę. Placówkę tę osadzeni, w ramach resocjalizacji, mogą opuszczać w celu wykonywania pracy zarobkowej. Zatrzymanemu

25-latkowi taka forma odbywania kary nie wystarczyła i chciał sobie „dorobić”. Teraz trafił do zakładu, którego już nie opuści do końca wyroku, a sąd rozpatrzy ponownie wymiar kary uwzględniając kolejny nielegalny proceder w wykonaniu osadzonego.

Funkcjonariusze zatrzymali również 38-latka, powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców piłkarskich, który był nadawcą przesyłki ze środkami odurzającymi, a w jego mieszkaniu dodatkowo znaleźli ponad 2 tysiące porcji handlowych marihuany i kokainy.

Wobec starszego z wymienionych mężczyzn sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy aresztu. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozić mu może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)