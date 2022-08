Bezpieczna droga do szkoły!

Wakacje dobiegają końca. Po tak długiej przerwie dzieci bywają rozkojarzone i nie pamiętają o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Dlatego w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej "Bezpieczna droga do szkoły" kutnowska Policji przygotowała spot filmowy, w którym zwraca uwagę na to, o czym należy pamiętać, kiedy dziecko samodzielnie pokonuje drogę do szkoły. Pamiętaj drogi rodzicu edukacja zaczyna się w domu!