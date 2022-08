Akt oskarżenia za rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania Data publikacji 26.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Leszna zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej skierowali do miejscowej prokuratury akt oskarżenia przeciwko mieszkańcowi Głogowa, liczący 117 zarzutów. Zarzucane czyny dotyczą handlu testerami z nielegalnym oprogramowaniem do diagnostyki samochodów. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.

Sprawa ma początek w sierpniu 2021 roku. Wówczas do leszczyńskiej Policji wpłynęło zawiadomienie firmy produkującej testery diagnostyczne wraz z oprogramowaniem przeznaczone do diagnostyki stanu technicznego pojazdów jednej z niemieckich marek samochodów. Z przekazanych informacji wynikało, że osoba podająca się za mieszkańca regionu leszczyńskiego sprzedaje w internecie po okazjonalnych cenach testery diagnostyczne wraz z „pirackim” oprogramowaniem. Dla przykładu: oryginalny program do obsługi urządzenia kosztowałby około 3500 złotych, a nielegalny, oferowany w internecie około 100 złotych.

Natychmiast tą sprawą zajęli się leszczyńscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą. Ustalili, że nieuczciwym sprzedawcą jest mieszkaniec Głogowa, w województwie dolnośląskim. Mężczyzna, wystawiając ogłoszenia w internecie posługiwał się numerami telefonów zarejestrowanymi na tzw. słupy.

Na początku tego roku policjanci pojechali do Głogowa i zatrzymali w miejscu zamieszkania 39-letniego mężczyznę mającego związek z tą nielegalną działalnością. W jego domu znaleziono kilkadziesiąt płyt z nielegalnym oprogramowaniem diagnostycznym, przygotowanych do wysyłki do potencjalnych klientów, a także komputery, telefony, których dane potwierdzały przestępczą działalność 39-latka. Zatrzymany usłyszał wówczas zarzut kradzieży programu komputerowego.

Dość skomplikowana i żmudna praca policjantów trwająca kilka kolejnych miesięcy doprowadziła do ogłoszenia podejrzanemu finalnie 117 zarzutów dotyczących rozpowszechniania bez uprawnienia cudzego oprogramowania. Swoją działalność mężczyzna prowadził od początku 2021 roku. Policjanci dotarli do ponad 100 osób z terenu całej Polski, które nabyły od 39-latka testery wraz z oprogramowaniem.

Wstępne straty, jakie ponieśli producenci programów to około pół miliona złotych.

W sierpniu br. policjanci skierowali do Prokuratury Rejonowej w Lesznie akt oskarżenia przeciwko 39-latkowi z Głogowa. Grozi mu do 5 lat więzienia.

(KWP w Poznaniu / kp)