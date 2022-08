Sądeccy policjanci zabezpieczyli blisko 5 kg marihuany i 200 tys. nielegalnych papierosów Data publikacji 26.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W jednym z mieszkań na terenie Nowego Sącza policjanci zabezpieczyli blisko 5 kilogramów marihuany i 200 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Ich właściciel usłyszał już zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Końcem lipca br. funkcjonariusze z Referatu do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, zatrzymali 33-letniego sądeczanina, którego podejrzewali o posiadanie narkotyków i nielegalnego tytoniu. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci zabezpieczyli foliowe worki z brunatnym suszem oraz kartony z papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej. W sądeckiej jednostce po dokładnym sprawdzeniu i zważeniu suszu okazało się, że jest to ponad 4880 gramów marihuany o czarnorynkowej wartości blisko 500 tys.zł. Policzone zostały również nielegalne papierosy – było ich ponad 200 tysięcy. Sprawca naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w wysokości blisko 190 tys. złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Sądeczanin usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków (art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) i posiadania nielegalnych wyrobów akcyzowych (art. 65 § 1 Kodeksu karnego skarbowego). Prokuratury wystąpiła do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku i jego decyzją mieszkaniec Nowego Sącza trzy miesiące spędzi za kratkami w oczekiwaniu na wyrok. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.





Film zabezpieczone_narkotyki_i_papierosy.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik zabezpieczone_narkotyki_i_papierosy.mp4 (format mp4 - rozmiar 8.79 MB)