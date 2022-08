Błękitne Skrzydła Policji Data publikacji 26.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie ma w środowisku polskich lotników wyróżnienia bardziej prestiżowego niż „Błękitne Skrzydła”. Ta honorowa nagroda przyznawana jest od 1964 r. i aż do tegorocznej edycji w kategorii indywidualnej otrzymało ją zaledwie 2 policjantów. W tym roku w gronie najlepszych z najlepszych znaleźli się insp. pil. Robert Sitek oraz mł. insp. pil. Marcin Marcinkowski. Błękitne Skrzydła przyznawane są przez kapitułę, w składzie której zasiadają m.in. przedstawiciele redakcji wydawanego od 1930 r. miesięcznika „Skrzydlata Polska”, członkowie Zarządu Krajowego Rady Lotnictwa, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Aeroklubu Polskiego. Wyróżnieni zostają ci, którzy mogą poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w lotnictwie polskim w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

W 2022 r. obchody Święta Lotnictwa Polskiego odbyły się w piątek 26 sierpnia, choć samo święto wypada dwa dni później, 28 sierpnia w niedzielę. Inauguracją warszawskich uroczystości była msza świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego o godzinie 10:00. Następnie o godzinie 12:00 na Polu Mokotowskim odbył się uroczysty apel przed Pomnikiem ku Czci Lotników Polskich Poległych w II Wojnie Światowej. Po apelu uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do Sali Konferencyjnej 1. Bazy Lotnictwa Transportowego na tzw. spotkanie lotniczych pokoleń. To właśnie tu odbyło się uroczyste wręczenie Błękitnych Skrzydeł.

Laureatami tej niezwykle ważnej nagrody zostali m.in.: naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP insp. pil. Robert Sitek oraz naczelnik Wydziału Operacji Lotniczych Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP mł. insp. pil. Marcin Marcinkowski. Indywidualne wyróżnienia Błękitne Skrzydła za rok 2021 ogółem trafiły do 10 związanych z lotnictwem osób. W obecności grona szacownych gości wręczyli je wspólnie Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła oraz redaktor naczelny „Skrzydlatej Polski” Bartosz Głowacki. Następnie rozpoczęła się część artystyczna uroczystości.

W ubiegłym roku minęło 90 lat od utworzenia policyjnego lotnictwa. Pierwsi policjanci-piloci wykonywali loty obserwacyjne i łącznikowe a wiropłaty były wówczas niczym więcej jak naukową fantastyką. Dziś polska Policja śmigłowcami się szczyci, a umiejętności mundurowych pilotów - od mistrzowskiego opanowania techniki, po godną podziwu odwagę i precyzję doceniają pasjonaci lotnictwa z całego świata. Nie dało się tego nie zauważyć w komentarzach w mediach społecznościowych pod relacjami wideo np. z ostatniej misji w tzw. Czeskiej Szwajcarii. Policyjny Black Hawk w ciągu 35 godzin wykonał wówczas 489 zrzutów wody o łącznej masie 1467 ton. Wideo relację m.in. z tej akcji gaśniczej zobaczyć można w tym miejscu. Dziś normą jest, że oprócz zadań typowo policyjnych śmigłowce tej formacji współpracują z TOPR, strażą pożarną, biorą udział w ewakuacji ludzi z powodzi, czy wspierają służby medyczne zapewniając błyskawiczny transport organów do przeszczepów, gdy o powodzeniu transplantacji decyduje każda minuta.

Uhonorowanie lotników takich jak insp. Robert Sitek oraz mł. insp. Marcin Marcinkowski wyróżnieniem Błękitne Skrzydła to oficjalne potwierdzenie faktu, że policyjni lotnicy należą do elity nie tylko we własnej formacji, ale także w całym lotniczym środowisku. Oto jak umotywowano kandydatury tych dwóch znakomitych pilotów przed kapitułą decydującą o przyznaniu Błękitnych Skrzydeł.

Insp. pil. Robert SITEK – pilot instruktor Lotnictwa Policji na śmigłowcach Mi-8, Bell-412 oraz S-70i Black Hawk, był członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Absolwent Dęblińskiej Szkoły Orląt z 1997 r. doświadczenie zdobywał w 103 Pułku Lotniczym w Warszawie, a następnie w 49. Pułku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim. Uczestniczył w V zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach operacji Iraqi Freedom na śmigłowcu Mi-24D. Od 2007 r. swoje doświadczenie zdobyte w lotnictwie wojskowym z powodzeniem wykorzystuje jako pilot Lotnictwa Policji, przeszedł wszystkie możliwe stanowiska lotnicze w Policji począwszy od pilota do szefa Lotniczej Policji w chwili obecnej. Niejednokrotnie przyczynił się do uratowania istnień ludzkich biorąc udział w lotach poszukiwawczych oraz ratowniczych, w tym z TOPR. Uczestniczył w walce z powodzią w 2010 r. za co został odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność. Ponadto pilotował śmigłowiec na misji w południowo-zachodniej Turcji w 2021 r., podczas której lotnicy gasili pożary lasów. Wykonywał loty z sercem do transplantacji. Obecnie posiadany nalot w lotnictwie państwowym to ponad 2600 godzin. Służy wiedzą i doświadczeniem podczas szkolenia kolejnych adeptów Lotnictwa Policji oraz podczas wprowadzania do eksploatacji nowoczesnych i bardzo zaawansowanych technologicznie typów śmigłowców jak S-70i Black-Hawk. Nadaje kierunek procesowi modernizacji Lotnictwa Policji bazując na doświadczeniach zdobytych m.in. podczas szkoleń na Litwie, Ukrainie, w Wielkiej Brytanii, Chorwacji, we Włoszech oraz w USA.

Mł. insp. pil. Marcin MARCINKOWSKI – pilot instruktor Lotnictwa Policji na śmigłowcach Bell-206, Bell-412, W-3 „Sokół” oraz S-70i Black Hawk, był członkiem Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Absolwent Dęblińskiej Szkoły Orląt z 1998 r. Doświadczenie zdobywał w 103 Pułku Lotniczym w Warszawie, a następnie w 49 Pułku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim. Uczestniczył w III oraz V zmianie Polskiego kontyngentu Wojskowego w ramach operacji Iraqi Freedom. Od 2007 r swoje doświadczenie zdobyte w lotnictwie wojskowym z powodzeniem wykorzystuje jako pilot Lotnictwa Policji gdzie biorąc udział w lotach poszukiwawczych niejednokrotnie przyczynił się do uratowania istnień ludzkich. Uczestniczył w walce z powodzią w 2010 r. za co został niejednokrotnie nagrodzony. Jego doświadczenie pozwoliło na bezpieczne wykonywanie lotów w ramach wsparcia przez Policję działań TOPR, co bezpośrednio przełożyło się na uratowanie wielu ludzi w górach. Brał także udział w lotach z sercem do transplantacji. Obecnie posiadany nalot w lotnictwie państwowym to ponad 2800 godzin. Służy wiedzą oraz doświadczeniem podczas szkolenia kolejnych adeptów Lotnictwa Policji oraz podczas wprowadzania do eksploatacji nowoczesnych i bardzo zaawansowanych technologicznie typów śmigłowców jak S-70i Black-Hawk. Czynnie uczestniczy w procesie modernizacji Lotnictwa Policji bazując na doświadczeniach zdobytych podczas szkoleń w Wielkiej Brytanii, Włoszech oraz w USA.

Na zakończenie należy dodać, że indywidualne Błękitne Skrzydła w całej historii tego wyróżnienia otrzymało tylko 4 policyjnych lotników. Obok pozostających w służbie insp. pil. Roberta Sitka oraz mł. insp. Marcina Marcinkowskiego są to: nieżyjący już st. asp. Janusz Sławik oraz asp. szt. w st. spocz. Kazimierz Chaczko nagrodzeni m.in. za udział w akcji ratunkowej w trakcie powodzi z 2010 r. Pilot, instruktor i egzaminator lotnictwa Kazimierz Chaczko po przejściu na emeryturę w marcu 2021 r. zasiadł za sterami śmigłowca TOPR i wciąż lata. Błękitne Skrzydła w klasyfikacji zespołowej rok po nagrodzeniu w 2010 r. asp. szt. Janusza Sławika otrzymało także całe Lotnictwo Policji - uhonorowane w ten sposób za determinację, bohaterstwo i odwagę jakimi piloci wykazali się podczas akcji ratunkowej w czasie wielkiej powodzi 2010 r. – wówczas z żywiołu uratowano 121 osób.

BKS KGP

Tekst: st. asp. Tomasz Dąbrowski

Foto; mł. insp. Anna Kędzierzawska, st. asp. Tomasz Dąbrowski

film: sierż. szt. Kamil Kłeczek, sierż. szt. Krystian Kłeczek