Policyjna eskorta przez 3 województwa

Karetka pogotowia jechała po pacjenta do przeszczepu. Do pokonania miała około 300 kilometrów. W trakcie jazdy w ambulansie popsuły się sygnały dźwiękowe i świetlne. Dzięki pomocy policjantów z Opolszczyzny, Śląska i Dolnego Śląska pacjent szybko i bezpiecznie został przez nich eskortowany do szpitala. A wszystko to w myśl naszej policyjnej dewizy ,,Pomagamy i Chronimy”.