Apel o bezpieczną jazdę Data publikacji 27.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mamy ostatni weekend wakacji, a co za tym idzie wzmożony ruch na drogach. Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych podróżnych, tak, aby każdy szczęśliwie i bezpiecznie powrócił do domu. Sprawdzamy stan techniczny pojazdów, czy pasażerowie mają zapięte pasy, a także czy prowadzący auta są trzeźwi. Tylko wczoraj na Lubelszczyźnie zatrzymaliśmy 77 nietrzeźwych kierujących.

Dzisiaj i jutro należy się spodziewać wzmożonych kontroli na drogach. Na drogi Lubleszczyzny wyjechała większa niż zwykle liczba oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów. Oczywiście policjanci będą nie tylko kontrolować prędkość, ale też zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących. Tylko wczoraj lubelscy policjanci zatrzymali na drogach regionu 77 nietrzeźwych kierujących. Sprawdzany będzie także stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla piratów drogowych przekraczających dozwoloną prędkość czy wyprzedzających "na trzeciego".

Szczególny apel kierujemy również do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie.

Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będzie lepiej widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy. Przypominamy, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Co prawda przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji – często ratującej zdrowie i życie.

Przestrzegamy wszystkich kierowców przed zbytnim pośpiechem na drodze.. Należy jeździć bezpiecznie, z prędkością dostosowaną do panujących warunków – natężenia ruchu i pogody. Apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Przypominamy wszystkim użytkownikom dróg, także pieszym, że bezpieczeństwo na drogach zależy w głównej mierze od nas samych – od decyzji, które podejmujemy.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek