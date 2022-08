Ucieczkę przed policjantami zakończył uderzając w radiowóz

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn podejrzewanych o kradzieże mienia na terenie powiatu kamiennogórskiego. Zostali oni zatrzymani po pościgu w Jeleniej Górze. Kierowca pojazdu dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie bez uprawnień, spowodowanie kolizji oraz kierowanie pod wpływem środków odurzających. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione czyny odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.