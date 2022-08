Policjanci eskortowali rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 29.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ta nocna służba przyniosła niespodziewaną interwencję policjantom z płockiej drogówki. Do funkcjonariuszy podjechał zdenerwowany mężczyzna i oznajmił, że wiezie do szpitala rodzącą żonę i prosi o pomoc w sprawnym dotarciu do szpitala. Ważna była każda sekunda, dlatego policjanci od razu przystąpili do pilotażu, który pozwolił rodzicom nienarodzonego jeszcze dziecka bezpiecznie dotrzeć do celu.

W nocy z czwartku na piątek (25/26.08.2022) policjanci z płockiej drogówki pełniący służbę na terenie miasta wykonywali statyczny pomiar prędkości nadjeżdżających pojazdów. W pewnym momencie tuż po północy podjechał do nich mocno zdenerwowany kierowca vw passata. Poinformował, że wiezie do szpitala żonę, u której zaczęła się akcja porodowa. Przyszły tata poprosił policjantów o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej. Funkcjonariusze bez wahania podjęli decyzję o eskorcie ciężarnej kobiety tak, by zapewnić jej jak najszybszy i bezpieczny transport. Mundurowi z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi pilotowali pojazd do szpitala.

Dzięki temu mama spieszącego się na świat maleństwa bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy. Zarówno rodzicom, jak i dziecku życzymy dużo zdrowia oraz wielu wspaniałych, a przede wszystkim bezpiecznych podróży.

(KWP zs. w Radomiu / kp)