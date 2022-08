Nocne poszukiwania 76-latki zakończone sukcesem

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 76-letniej mieszkanki Wetliny, której zaginięcie zgłosił wczoraj jej znajomy. Około północy została odnaleziona przez służby biorące udział w poszukiwaniach. Kobieta wpadła do głębokiego potoku, z którego nie dawała rady sama się wydostać. Choć wyziębiona, to cała i zdrowa, bezpiecznie wróciła do domu.