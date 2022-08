„Działanie” wandala w oku kamery. Podejrzanego szybko zatrzymali policjanci Data publikacji 29.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamery monitoringu miejskiego w Zielonej Górze zarejestrowały nietrzeźwego mężczyznę, który wybił szyby w witrynach sklepowych w centrum miasta. Dzięki współpracy operatorów monitoringu oraz dyżurnego zielonogórskiej komendy, patrol szybko zatrzymał wandala.

Kamery monitoringu miejskiego w Zielonej Górze zarejestrowały jak mężczyzna rzuca kamieniami w szyby wystawowe sklepów znajdujących się na ulicy Ciesielskiej i ulicy doktora Pieniężnego. Operatorzy monitoringu skontaktowali się z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze informując w jakim kierunku oddalił się wandal. Patrole otrzymały rysopis poszukiwanego mężczyzny, dzięki czemu, szybko został on zatrzymany. Noc spędził w policyjnym areszcie, gdzie jak się okazało musiał również wytrzeźwieć.

Wandalem okazał się być 33-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Wcześniej nie był znany zielonogórskim policjantom, natomiast był już wcześniej karany i odbywał kary pozbawienia wolności między innymi za rozboje. Straty spowodowane przez mężczyznę wyniosły ponad 9 tysięcy złotych. Ponadto, jak ustalili policjanci, po zatrzymaniu 33-latka – był on poszukiwany do wcześniejszych spraw prowadzonych w innym województwie.

W trakcie postępowania prowadzonego przez Komisariat I Policji w Zielonej Górze, okazało się, że oprócz witryn sklepowych zatrzymany mężczyzna uszkodził także zaparkowany w rejonie dworca PKP samochód osobowy. 33-latek usłyszał 3 zarzuty uszkodzenia mienia, za co kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Ostateczny wymiar kary może być jednak wyższy – nawet do 7,5 roku – bo mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów tłumacząc, że był „w alkoholowym szale”.





podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 15.84 MB)