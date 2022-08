Szczęśliwy finał poszukiwań Data publikacji 29.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Całonocne poszukiwania w okolicach Braniewa trzech zaginionych chłopców w wieku od 11 do 13 lat zakończyły się szczęśliwie. Dzieci, obywatele Ukrainy, zostały odnalezione przez policjantów. W poszukiwania zaangażowali się nie tylko funkcjonariusze różnych służb, ale i okoliczni mieszkańcy. Chłopcy cali i zdrowi wrócili do swoich opiekunów. W Lidzbarku Warmińskim z kolei odnaleziono 55-letnią kobietę, która w czwartkowy wieczór oddaliła się z miejsca swojego pobytu, nie informując rodziny o swoich planach.

Braniewo

W niedzielę, 28.08.2022 r., około godz. 19.00 oficer dyżurny braniewskiej komendy został powiadomiony o tym, że z fromborskiego ośrodka oddaliło się trzech małoletnich chłopców, obywateli Ukrainy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że nastolatkowie około 15.30 wyszli w nieznanym kierunku.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszeniu policjanci rozpoczęli poszukiwania 11,12 i 13-latka. Teren okolicznych miejscowości wspólnie z funkcjonariuszami przeczesywali strażacy, funkcjonariusze straży granicznej, straży leśnej oraz myśliwi. Do działań zaangażowano służbowego psa tropiącego, sprzęt z termowizją, drony oraz wojskowy helikopter. Pomocą służyli także okoliczni mieszkańcy.

W poniedziałek, 29.08.2022 roku, około godz. 07.00 policjanci z braniewskiej “drogówki” dotarli najpierw do dwóch chłopców. Kilkanaście minut później funkcjonariusze odnaleźli trzeciego z nich. 11,12 i 13-latek cali I zdrowi wrócili do swoich opiekunów.

Lidzbark Warmiński

Zgłoszenie o zaginięciu 55-letniej kobiety wpłynęło w czwartek, 25.08.2022 roku, około 22.05 od jej rodziny. Mieszkanka powiatu olsztyńskiego wraz z rodziną przyjechała na teren gminy Lubomino. Z niewiadomych przyczyn oddaliła się w godzinach wieczornych w nieznanym kierunku.

Po ustaleniu wszelkich informacji, okoliczności zaginięcia a także po uzyskaniu rysopisu zaginionej, została podjęta decyzja o wszczęciu alarmu dla jednostek policji w Lidzbarku Warmińskim i Ornecie. Do działań poszukiwawczych niezwłocznie przystąpili policjanci wspierani przez strażaków z OSP Wilczkowo i OSP Lubomino. Do akcji został także zadysponowany pies przeszkolony do poszukiwań osób. Policjanci i strażacy do godzin porannych następnego dnia przeszukiwali teren zaginięcia kobiety. Udało się ją odnaleźć całą i zdrową.

Policja dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w odnalezieniu kobiety.

(KWP w Olsztynie / mw)