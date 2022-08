Pyton „na gigancie” Data publikacji 29.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci w trakcie służby podejmują najróżniejsze interwencje. Dotyczą one często spraw, które wywołałyby zdziwienie na twarzy większości z nas. Z pewnością zaskoczyć funkcjonariuszy nie jest łatwo. Udało się to jednak w Lwówku Śląskim, gdzie mundurowi otrzymali zgłoszenie o egzotycznym wężu, który „spacerował” po ulicach miasta.

W miniony weekend lwóweccy policjanci otrzymali nietypowe zgłoszenie. Dotyczyło ono węża, który rzekomo miał pełzać po ulicach Lwówka Śląskiego.

Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze ku swojemu zdziwieniu potwierdzili, że doszło do sytuacji opisanej przez osoby zgłaszające. Na jednym ze skrzyżowań mundurowi zauważyli dość egzotycznie wyglądającego gada, który pełzał sobie jak gdyby nigdy nic. Z wyglądu nie przypominał on naszych rodzimych gatunków, które możemy spotkać na terenach naszego kraju. W trakcie czynności ustalono, że po lwóweckich ulicach przemieszczał się pyton królewski. Policjanci wraz z lekarzem weterynarii oraz strażakami w bezpieczny sposób odłowili węża i przekazali go w bezpieczne miejsce.

Zaangażowany w sprawę dzielnicowy ustalił właścicielkę gada. Jak się okazało, kilkumiesięczny pyton królewski bez jej wiedzy wydostał się z terrarium i będąc ciekawym świata, urządził sobie wycieczkę ulicami Lwówka Śląskiego.

Na szczęście skończyło się tylko na strachu, a wąż cały i zdrowy powrócił do domu.