Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 29.08.2022 St. asp. Łukasz Górski, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, w rozmowie telefonicznej odwiódł mężczyznę od zamiaru targnięcia się na swoje życie. Policjantowi udało się skontaktować z 40-latkiem i ustalić miejsce jego pobytu. Gdyby nie zdecydowane działania głubczyckich policjantów mogłoby dojść do tragedii. Przypominamy, że cały czas działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego - pod numerem telefonu 800 70 2222.

Dyżurny głubczyckiej komendy otrzymał informację z centrum ratowniczego o mężczyźnie, który powiadomił swoją rodzinę o zamiarze targnięcia się na swoje życie. Nie odbierał on telefonów oraz nie powiedział, gdzie się aktualnie znajduje.

St. asp. Łukasz Górski, sprawujący funkcję dyżurnego, natychmiast podjął próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z mężczyzną. Po kilku próbach udało się połączyć telefonicznie z 40-latkiem. Policjant w trakcie rozmowy starał się odwieść mężczyznę od swojej decyzji. Po ponad 30 minutach policjantowi udało się go uspokoić i ustalić jego dokładne położenie. Na miejsce skierował natychmiast patrol, by zaopiekował się mężczyzną. Funkcjonariusze już po chwili byli na miejscu.

40-letni mieszkaniec gminy Branice został przewieziony do szpitala w stanie nie zagrażającym jego życiu. Doświadczenie i opanowanie policjantów doprowadziło do szczęśliwego zakończenia interwencji. Gdyby nie działanie funkcjonariuszy mogło dojść do tragedii.

Przypominamy, że cały czas działa całodobowa infolinia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego - tel. 800 70 2222. Jest to bezpłatna pomoc telefoniczna, e-mailowa lub za pomocą czatu, udzielana 7 dni w tygodniu przez dyżurnych specjalistów: psychiatrów, psychologów, prawników i pracowników socjalnych. Uruchomiona została przez Fundację "Itaka" Centrum Wsparcia dla osób znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego.

Projekt ten realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Jego celem jest pomoc osobom znajdującym w stanie kryzysu psychicznego z powodu np. śmierci, utraty pracy, rozwodu, lub zaginięcia bliskiej osoby, oraz zapobieganie depresji, samobójstwom i innym zachowaniem autodestrukcyjnym. Pomoc ta skierowana jest do osób w każdym wieku.

(KWP w Opolu / sc)