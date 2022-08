Policjanci udaremnili próbę oszustwa "na prokuratora” Data publikacji 29.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oleśniccy kryminalni we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, podczas działań operacyjnych zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa. Mężczyźni w wieku 22 i 49 lat zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sytuacja miała miejsce w środę (24.08.2022), gdy do oleśnickich policjantów dotarła informacja o seniorze, który przekazał oszustom pieniądze. Oleśniccy kryminalni pilnie pojechali pod wskazany przez oficera dyżurnego adres. Na miejscu zastali 84-letniego mężczyznę, który oświadczył, że przekazał ponad 50 tysięcy złotych „prokuratorowi” prowadzącemu sprawę kradzieży przez pracowników banku środków pieniężnych, znajdujących się na kontach klientów. W rozmowie telefonicznej mężczyzna usłyszał, że jedynym sposobem, aby nie stracić oszczędności, jest ich przekazanie ”prokuratorowi” prowadzącemu czynności w tej sprawie. Jakby tego było mało, mężczyzna umówił się z oszustami na przekazanie kolejnych pieniędzy następnego dnia.

Pozyskana informacja została umiejętnie wykorzystana przez oleśnickich policjantów, którzy wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykonali niezbędne czynności zmierzające do zatrzymania sprawców oszustwa. Senior miał przekazać osobie „odbierającej” 120 tysięcy złotych. Hasłem uwiarygadniającym obecność wyznaczonej osoby do odbioru pieniędzy miało być słowo „prokurator”. W momencie przybycia mężczyzny po odbiór gotówki funkcjonariusze dokonali jego zatrzymania. W trakcie działań na miejscu zdarzenia została zatrzymana również druga osoba tzw. kurier, który znajdował się w pojeździe zaparkowanym nieopodal miejsca zamieszkania seniora.

W wyniku wykonanych przez policjantów czynności na gorącym uczynku zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn w wieku 22 i 49 lat. Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy w toku prowadzonych w tej sprawie czynności ustaliła, że 22-latek ma na swoim koncie więcej tego typu czynów. Decyzją Sądu Rejonowego w Oleśnicy mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Natomiast wobec 49-letniego mężczyzny sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru i zatrzymał jego paszport.

Oleśniccy policjanci przypominają o ważnych aspektach, mogących ochronić przed utratą oszczędności:

- policjanci i prokuratorzy w takich sytuacjach nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy

- nie działajmy pochopnie, pod presją czasu

- po rozmowie zawsze wykonajmy telefon „sprawdzający” do naszych najbliższych

- jeśli nie można skontaktować się z rodziną, zadzwońmy na numer alarmowy i przekażmy informacje o zdarzeniu

- każdorazowo informujmy Policję o takich sytuacjach.

( KWP we Wrocławiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.83 MB)