Uwaga na fałszywe sms-y! Nie klikaj w podejrzane linki! Data publikacji 30.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Apelujemy, aby nie klikać w przypadkowe linki, nadesłane w wiadomościach tekstowych od obcych osób. Zwłaszcza jeśli jest to związane z przekazywaniem pieniędzy. Poprzez załączony do wiadomości link, przestępcy uzyskują dane do logowania i okradają pieniądze ze wskazanego konta.

Niemal codziennie do jednostek Policji zgłaszają się osoby, które otrzymały sms-y, e-maile lub wiadomości tekstowe na komunikatorach internetowych z podejrzanym linkiem. Po kliknięciu w niego wyświetlają się strony łudząco podobne do stron bankowych lub stron z płatnościami elektronicznymi. Logowanie powoduje, że przestępcy przejmują nasze dane i w ten sposób uzyskają dostęp do konta bankowego. Natychmiast logują się na nasze konto i dokonują przelewów, kradnąc nasze oszczędności. Do tej metody oszustwa, przestępcy coraz częściej wykorzystują najbardziej popularne komunikatory internetowe.

Przestrzegamy: nigdy nie należy klikać w takie linki!

Kliknięcie w link powoduje, że na nasz telefon może zostać zainstalowane hakerskie oprogramowanie, którego celem jest wyłudzenie naszych danych do logowania się w aplikacji bankowej, a w konsekwencji okradzenie naszego konta.

Zasady bezpieczeństwa w sieci:

Nie otwieramy wiadomości i załączników otrzymanych e-mailem od nieznanych nam nadawców;

Nie otwieramy żadnych linków załączonych do wiadomości pochodzących z nieznanego źródła;

Nie zapisujemy loginu, ani haseł dostępu w plikach tekstowych – takie pliki mogą zostać przechwycone przez programy i aplikacje szpiegujące;

Nigdy nie przesyłamy naszych haseł i loginów w wiadomościach tekstowych czy mailowych nawet do naszych bliskich;

Nie podajemy też w wiadomościach czy w rozmowie przez telefon naszych haseł i loginów – pracownicy banku nie będą o to prosić, z takimi żądaniami piszą i dzwonią zawsze oszuści podszywający się pod pracowników banku;

Warto zadbać o programy antywirusowe i chroniące przed hakerskim oprogramowaniem (antyphishing).