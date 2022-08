Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 9-latka Data publikacji 30.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 9-latka z Kochlewa. O zaginięciu chłopca wieluńskich mundurowych powiadomił zaniepokojony ojciec. Po kilku godzinach poszukiwań chłopiec został odnaleziony. Wytropił go policyjny pies służbowy Atos ze swoim przewodnikiem.

29 sierpnia 2022 roku wieluńscy mundurowi przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 9-latka z Kochlewa. Z informacji przekazanych przez najbliższych chłopca wynikało, że tego dnia około godziny 11.00 wyszedł on z domu, nie mówiąc nikomu dokąd idzie. Zaniepokojony ojciec początkowo szukał chłopca na własną rękę. Jednak, gdy nie przyniosło to rezultatu, powiadomił o zaginięciu policję. Ze względu na wiek chłopca Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu inspektor Monika Hurko-Nesterowicz ogłosiła alarm dla całej jednostki.

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania zaginionego chłopca, sprawdzając dokładnie teren w pobliżu jego miejsca zamieszkania oraz pobliskie miejscowości. Policjantów w poszukiwaniach wspierali również strażacy z państwowej jednostki oraz strażacy ochotnicy. Do odnalezienia dziecka zaangażowano również psa tropiącego wraz z przewodnikiem z wieluńskiej komendy oraz quady. Z uwagi na bliskość rzeki Warty wykorzystano również łódź i ponton. Komunikat o zaginięciu 9-latka przekazano do mediów i portali społecznościowych. Na szczęście poszukiwania zakończyły się szczęśliwie. Około godziny 16.00 podczas sprawdzania sąsiedniej miejscowości Krzeczów, pies służbowy Atos wraz ze swoim przewodnikiem złapał trop zaginionego chłopca. Został on odnaleziony nad Wartą pod lasem. Chłopcu nic się nie stało, jednak zgodnie z procedurą na miejsce wezwano karetkę pogotowia. 9-latek trafił do szpitala na obserwację.

Wszystkim osobom i instytucjom biorącym udział w poszukiwaniach serdecznie dziękujemy za pomoc.