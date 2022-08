Fałszywy wnuczek i wnuczka oszukali seniorki w Nowej Hucie Data publikacji 30.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niestety pomimo ciągłych i licznych apeli policjantów seniorzy nadal padają ofiarami oszustów działających pod legendą „policjanta”, „wnuczka” itp. W ubiegłym tygodniu dwie mieszkanki Nowej Huty odebrały telefony od rzekomych krewnych i straciły oszczędności życia. Jedna z nich chciała pomóc „wnukowi” i przekazała oszustom 70 tys. złotych oraz kosztowności, druga, która chciała ratować „wnuczkę”, straciła 130 tys. złotych.

22 sierpnia br. 81-letnia mieszkanka Nowej Huty odebrała telefon od kobiety, która podała się za jej wnuczkę i przekazała, że razem z matką miały wypadek. Według jej relacji kobietymiały potrącić ciężarną, która w wyniku zdarzenia drogowego poroniła i zmarła. Dlatego też rzekome krewne były w trudnym położeniu, groziło im więzienie i potrzebowały pieniędzy od babci. 81-latka uwierzyła w usłyszaną historię, którą dodatkowo „uwiarygodnił” rzekomy policjant, który włączył się w rozmowę telefoniczną. Kobieta podająca się za wnuczkę kategorycznie nakazała starszej pani, aby ta stale pozostawała na linii i wykonywała bezwzględnie polecenia „funkcjonariusza”. Zdenerwowana 81-latka posłuchała zaleceń i cały czas pozostawała w łączności z „wnuczką”, która dzwoniła do niej na telefon komórkowy i z „policjantem”, który kontaktował się na jej numer stacjonarny.Ponadto seniorka musiała cały czas zapewniać oszustów, że jest sama w mieszkaniu. Następnie zgodnie z ich instrukcjami spakowała do reklamówki 130 tys. złotych i przekazała je młodej kobiecie, która podała się za kuriera i zgłosiła się osobiście po ich odbiór. Nawet w trakcie finalizowania „transakcji” 81-latka była cały czas kontrolowana i instruowana telefonicznie przez rzekomą wnuczkę i policjanta. Oszuści rozłączyli się dopiero kiedy „kurierka” zniknęła z pieniędzmi. Wtedy też do starszej pani zadzwoniła córa i seniorka zdała sobie sprawę, że padła ofiarą przestępców. Następnie zgłosiła sprawę w Komisariacie Policji VII w Krakowie, który prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

Dzień później, 23 sierpnia br. ofiarą, oszustów padła 75-letnia mieszkanka Nowej Huty. Na numer telefonu stacjonarnego kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za jej wnuka. 75-latka usłyszała od rzekomego krewnego zadziwiająco podobną historię jak 81-latka. Miało dojść do wypadku, w którym jego matka miała potrącić ciężarną kobietę, która w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Następnie w telefonie odezwał się mężczyzna, który przedstawił się jako „komendant policji” i przekazał, że potrzebna będzie znaczna suma pieniędzy na kaucję. Po czym rzekomy funkcjonariusz zaczął wypytywać ile pieniędzy i biżuterii posiada seniorka.Następnie zadzwonił na jej telefon komórkowy z informacją, że ciężarna kobieta zmarła i wysokość „kaucji” wzrosła. Oszust poinstruował także 75-latkę, że oszczędności, które posiada w domu oraz kosztowności ma przekazać kurierowi osobiście, a dodatkową gotówkę pożyczyć od krewnych. Kobieta zgodnie z poleceniem przekazała „kurierowi” reklamówkę zawierającą 70 tys. złotych oraz biżuterię. Następnie pozostając w stałej łączności telefonicznej z rzekomym komendantem udała się do innego z nowohuckich osiedli z zamiarem pożyczenia dodatkowych pieniędzy od krewnych. Na szczęście, kiedy dotarła na miejsce, rodzina nie tylko nie dała jej gotówki ale zorientowała się, że seniorka pada ofiarą przestępców. Telefoniczna rozmowa została rozłączona, a krewni zawieźli 75-latkę do KomisariatuPolicji VII w Krakowie, gdzie ta zgłosiła oszustwo.

Apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie do osób, które słyszymy w słuchawce naszych telefonów. Pamiętajmy, że nasi współrozmówcy mogą podać się za każdego – współmałżonka, dziecko, wnuka, urzędnika, policjanta czy pracownika banku. Kiedy telefonująca do nas osoba opowiada niecodzienną, wręcz sensacyjną historię, wywiera presję czasu, nie pozwala przerwać rozmowy, pyta o nasze oszczędności i / lub prosi o pożyczkę najlepiej się rozłączmy oraz natychmiast zadzwońmy na Policję. Nigdy i pod żadnym pozorem nie przekazujmy naszych pieniędzy oraz kosztowności obcym osobom. Uważajmy, nie dajmy szansy oszustom!

(KWP w Krakowie / mw)