Skrajnie zaniedbane gołębie trafiły w dobre ręce, a ich właściciel przed sądem wytłumaczy swoje postępowanie

Pamiętajmy, że posiadanie zwierząt to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim obowiązek ciążący na ich właścicielu. Zapomniał o tym jeden z mieszkańców powiatu oleśnickiego, który w rażący sposób zaniedbał gołębnik i znajdujące się w nim ptaki. Gołębie brodziły we własnych odchodach, w okolicy unosił się intensywny fetor, a same ptaki od lat nie były wypuszczane poza klatkę. Kiedy oleśniccy policjanci ujawnili zaniedbane zwierzęta, natychmiast interweniowali, powiadomili odpowiednią fundację i wspólnymi siłami zaopiekowali się ptakami, dzięki czemu trafiły w dobre ręce. Ich właściciel natomiast przed sądem wytłumaczy swoje postępowanie.