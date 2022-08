Mężczyzna w kryzysowej sytuacji został w porę odnaleziony przez kęckich dzielnicowych Data publikacji 30.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Kętach podczas prowadzonych poszukiwań odnaleźli 37-latka, który wyszedł z domu z myślami samobójczymi. Mężczyzna w porę trafił pod opiekę lekarzy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 29 sierpnia 2022 roku w godzinach porannych. O godzinie 6.00 operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie dotyczące 37-letniego mieszkańca gminy Kęty cierpiącego na depresję. Z relacji rodziny wynikało, że mężczyzna w nocy opuścił dom, a był w złym stanie psychicznym i może targnąć się na swoje życie. Do poszukiwań 37-latka natychmiast skierowano kilka patroli. Po kilkudziesięciu minutach dwaj dzielnicowi aspirant sztabowy Dariusz Kubica oraz młodszy aspirant Dariusz Lisak podczas sprawdzania pól uprawnych dostrzegli postać przemieszczającą się pomiędzy słonecznikami. Natychmiast skierowali się w tamtym kierunku odnajdując poszukiwanego. Mundurowi przeprowadzili z nim rozmowę podczas której ocenili, że znajduje się on w złym stanem psychicznym, więc na miejsce wezwali Pogotowie Ratunkowe. Pod opieką ratowników medycznych mężczyzna został przewieziony do szpitala na leczenie.

Jesteś w kryzysie? Fachowcy od pomocy w rozwiązywaniu problemów czekają na Ciebie.

Policjanci niejednokrotnie pomagają mieszkańcom w trudnych sytuacjach życiowych. Najpierw interweniując, a później inicjując pomoc fachowców z różnych ośrodków, udzielających wsparcia w kryzysie. Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutki wydarzeń. Pomocy i wsparcia udzielają także pracownicy Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego bezpłatny telefon 800 70 2222. Szczegółowe informacje na stronie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym: https://centrumwsparcia.pl/ Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 - bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu. Szczegółowe informacje na stronie https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01. Szczegółowe informacje na stronie Stop Depresji https://stopdepresji.pl/



