Policyjne małżeństwo w dniu wolnym od służby zatrzymało pijanego kierowcę Data publikacji 30.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oboje są funkcjonariuszami Policji w powiecie dzierżoniowskim i w czasie wolnym od służby zatrzymali kierowcę, który miał ponad 2,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Grozić mu może teraz kara nawet 2 lat pozbawienia wolności. Policjanci apelują o rozsądek i przypominają, że zdarzenia drogowe z udziałem nietrzeźwych kierujących wielokrotnie kończą się tragicznie

On młodszy aspirant Jacek Markiel jest policjantem w Bielawie, Ona starszy posterunkowy Daria Markiel funkcjonariuszką w Niemczy. 28 sierpnia wraz z dzieckiem jechali do jednego z wrocławskich szpitala. Na drodze krajowej numer 8 zaniepokoił ich styl jazdy kierującego fordem, który w pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Na szczęście te niebezpieczne manewry nie doprowadziły do tragedii.

Po chwili mężczyzna wjechał na stację benzynową, gdzie jego dalsza jazda została uniemożliwiona przez policjantów. Wyczuwalna od kierującego silna woń alkoholu nie pozostawiała żadnych wątpliwości.

Przeprowadzone przez wezwany na miejsce patrol Policji badanie stanu trzeźwości tylko potwierdziło ich przypuszczenia. Mężczyzna miał ponad 2,4 promila alkoholu w organizmie. Zgodnie z aktualnymi przepisami grozić mu może kara nawet 2 lata pozbawienia wolności, ale o tym zadecyduje sąd.

Pamiętajmy, że jazda w stanie nietrzeźwości to ogromne zagrożenie na drodze zarówno dla samego kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Skutki mogą być tragiczne!

Po raz kolejny funkcjonariusze swoją postawą potwierdzili, że policjantem nie przestaje się być wraz z zakończeniem służby i ściągnięciem munduru.