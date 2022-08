Rozbita grupa przestępcza zajmująca się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu nielegalnych środków odchudzających Data publikacji 31.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu nadzorował czynności wykonywane przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, które realizowane były w ramach toczącego się śledztwa dotyczącego wprowadzania do obrotu nielegalnych produktów odchudzających. Policjanci zatrzymali pięć osób działających w ramach zorganizowanej grupy przestępczej i ustalili, że zabezpieczone środki zawierały w swoim składzie substancje zabronione Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Skierowano już do Sądu Okręgowego w Świdnicy akt oskarżenia przeciwko wszystkim z zatrzymanych, a wobec czterech z nich były zastosowane środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Postępowanie to zostało zainicjowane w związku z intensywnymi działaniami podjętymi przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i zakończyło się zatrzymaniem pięciu osób podejrzewanych oraz zabezpieczeniem nielegalnych produktów odchudzających.

Dzięki wielogodzinnej pracy policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, zebrano materiał dowodowy pozwalający na podjęcie decyzji o zatrzymaniach, które miały miejsce kilka miesięcy temu na terenie powiatu wałbrzyskiego. Następnie w wyniku przeprowadzonych przeszukań, zabezpieczono substancje odurzające oraz urządzenia wykorzystywane do wytwarzania nielegalnego środka odchudzającego. Przeprowadzone badania wykazały, że zabezpieczone substancje zawierają środki zabronione przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. W trakcie śledztwa, funkcjonariusze Policji dokonali zabezpieczenia środków pieniężnych oraz ruchomości o łącznej wartości około 400 tysięcy złotych, co pozwoliło prokuraturze na dokonanie zabezpieczeń majątkowych.

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zarzucił oskarżonym między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 Kodeksu karnego oraz wytwarzanie znacznych ilości narkotyków kwalifikowane z art. 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czyny, o które są podejrzani, zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 42.7 MB)