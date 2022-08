Podsumowanie wakacji 2022 i Bezpieczna Droga do Szkoły Data publikacji 31.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzecznik Prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka i nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP na briefingu w Komendzie Głównej Policji podsumowali dzisiaj bezpieczeństwo podczas tegorocznych wakacji oraz zainaugurowali coroczną akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, związaną z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym.

Wakacje są corocznie czasem intensywnej służby dla policjantów pionu ruchu drogowego. Codziennie na drogi wyjeżdżało ich średnio ponad 4 tysiące. Policjanci ruchu drogowego w całym kraju podczas okresu wakacyjnego byli zaangażowani w zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Głównym celem ich działań było ograniczenie liczby wypadków i kolizji. Na Policyjnej Krajowej Mapie Wypadków Drogowych ze skutkiem śmiertelnym od 24 czerwca br. do 30 sierpnia br. odnotowano 327 punktów.

Okres wakacji miliony Polaków spędzało m.in. nad wodą i terenach przywodnych. Nad ich bezpieczeństwem czuwała m.in. Policja. Pomimo dużego zaangażowania różnego rodzaju służb, również w bieżącym roku doszło do tragicznych zdarzeń. Od 25 czerwca do 30 sierpnia bieżącego roku utonęły 164 osoby.

W czasie wakacji, policjanci podczas spotkań profilaktycznych starali się przekazać osobom wypoczywającym nad wodą podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ponadto, podejmowali działania w zakresie oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz obejmowali nadzorem, we współpracy z podmiotami wykonującymi ratownictwo wodne te miejsca, które zwyczajowo wykorzystywane są do kąpieli.

Od 1 lipca br. do dzisiaj, 31 sierpnia br. , polscy policjanci pełnili również służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz w bułgarskich kurortach Morza Czarnego. Na mocy zawartych przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka porozumień, jak również zaproszeń skierowanych przez szefów chorwackich i bułgarskich policjantów, polscy funkcjonariusze asystowali chorwackim i bułgarskim kolegom, ale przede wszystkim pomagali polskim turystom, którzy jak każdego roku, licznie odpoczywali w Chorwacji i Bułgarii.

Od 18 lipca br. z kolei, przez dwa tygodnie, dwoje umundurowanych funkcjonariuszy włoskiej Policji pełniło służbę patrolową w Krakowie w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Na mocy tego porozumienia włoscy funkcjonariusze asystowali i pomagali polskiej Policji podczas wspólnych patroli w Krakowie, miejscach najczęściej odwiedzanych przez włoskich turystów.

Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się większego ruchu samochodów, jak i pieszych. Policyjnych patroli w tych miejscach na pewno nie zabraknie.

Policja przez cały wrzesień będzie prowadziła akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem działań jest przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, a także edukacja dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Policjanci zwrócą uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zmniejszeniu prędkości przed przejściem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego oraz o ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącemu.

Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia oraz czy dzieci są prawidłowo przewożone.

W ramach akcji "Bezpieczna Droga do Szkoły" będą też rozmawiać z najmłodszymi i ich opiekunami na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Ważnym elementem bezpieczeństwa w pobliżu szkół jest prawidłowe oznakowanie dróg. Dlatego w ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Policja przypomina, że powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. Nie zapomnijmy porozmawiać ze swoimi pociechami o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dawajmy też dzieciom przykład jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z drogi.

BRD KGP

