Odpowiedzą za zniszczenie tarasu widokowego Data publikacji 31.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Strzeleccy kryminalni ustalili tożsamość osób, które mogą odpowiedzieć za zniszczenie tarasu widokowego w Parku Krajobrazowym Góra Św. Anny. Są to dwie osoby, 16 i 18-letni mieszkańcy powiatu strzeleckiego. Zostali już w tej sprawie przesłuchani i przyznali się do winy. Pokrzywdzony straty wycenił na co najmniej 80 tysięcy złotych. Nieletni za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Starszemu grozi kara do 5 lat więzienia.

29 sierpnia 2022 roku, do dyżurnego strzeleckiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące zniszczenia szyb ogrodzeniowych tarasu widokowego znajdującego się w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, będąca w tej sprawie pokrzywdzonym, wyceniła wartość strat na co najmniej 80 tysięcy złotych. Pracujący na miejscu policjanci zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy, niezwłocznie przystąpili do poszukiwania sprawców.

W wyniku podjętych czynności strzeleccy kryminalni ustalili osoby, które mogły zniszczyć taras widokowy. 16 i 18-letni mieszkańcy powiatu strzeleckiego zostali już przesłuchani w tej sprawie i przyznali się do winy. Jak wyjaśniali, w momencie zdarzenia znajdowali się pod wpływem alkoholu, a zniszczeń dokonali poprzez rzucanie kamieniami oraz kopanie w szyby ogrodzeniowe.

Nieletni za swoje zachowanie odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Starszemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może również nałożyć na nich obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.

(KWP w Opolu / mw)