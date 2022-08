Policyjne pilotaże reprezentacji siatkarzy podczas Mistrzostw Świata Data publikacji 31.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci śląskiej drogówki dbają o sprawne i bezpieczne przejazdy siatkarzy biorących udział w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022. Mundurowi prowadzą pilotaże autokarów ze sportowcami. Policyjne eskorty zapewniają sprawny dojazd siatkarzy na miejsce, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Zabezpieczenie Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2022, które rozgrywane są m.in. w Katowicach i Gliwicach, to złożona operacja, w której uczestniczą policjanci wszystkich pionów służbowych. Zadaniem mundurowych drogówki jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu na trasach dojazdowych do obiektów sportowych oraz w okolicach miejsc, w których rozgrywane są mecze. Stróże prawa dbają, aby każdy kibic bez przeszkód dotarł na mecz, a potem równie bezpiecznie powrócił do domu. Policjanci drogówki nie zapominają także o sportowcach, którzy biorą udział w mistrzostwach. Aby autokary przewożące reprezentacje i sztaby szkoleniowe poszczególnych krajów mogły sprawnie i bezpiecznie dotrzeć na miejsca rozgrywanych meczów, a także na treningi, ich przejazdy są pilotowane przez policyjne radiowozy. Dzięki temu nawet podczas godzin największego natężenia ruchu na drogach, sportowcy na czas docierają do obiektów sportowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego.

