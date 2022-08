Precyzyjna informacja od świadka – błyskawiczna reakcja policjantów – podpalacz zatrzymany Data publikacji 31.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji świadka, zielonogórscy policjanci służby patrolowej zatrzymali mężczyznę, który w miniony poniedziałek (29 sierpnia) w nocy podpalił kontener na śmieci, a od niego zapalił się także stojący obok samochód. Podpalacz usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W miniony poniedziałek w nocy, pewien zielonogórzanin idący ulicą Zamkową zauważył nieznanego mu mężczyznę, który próbował podpalić duży plastikowy pojemnik na odpady. Świadek nie wahał się ani chwili i natychmiast powiadomił policjantów, sam jednocześnie stał w bezpiecznej odległości, żeby nie stracić z oczu podpalacza do chwili gdy policyjny patrol dojedzie na miejsce. Gdy podpalacz zorientował się, że ktoś go obserwuje odszedł w kierunku pobliskiego osiedla, gdzie został zatrzymany przez policjantów.

Okazało się, że osobą odpowiedzialna za podpalenie jest 37-letni mieszkaniec Zielonej Góry. Przy zatrzymanym mundurowi znaleźli zapalniczkę, a świadek wskazał go jako sprawcę podpalenia. Mężczyzna nie potrafił wytłumaczyć policjantom, dlaczego podpalił kontener. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, a podczas przesłuchania żałował tego co zrobił i wyraził chęć naprawienia strat. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli od mężczyzny pieniądze w kwocie 3000 złotych.

37-latek usłyszał dwa zarzuty uszkodzenia mienia, za co kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Łączna suma strat spowodowanych przez podpalacza, wycenionych przez właściciela pojazdu i Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to prawie 17 tysięcy złotych.