Policjant udzielił pomocy poszkodowanemu w wypadku

Przyjęcie policyjnej odznaki to wzięcie na siebie dużej odpowiedzialności. Wstępujący do Policji wiedzą, że policjantem jest się zawsze, a potrzeba niesienia pomocy, podjęcia interwencji, czy zareagowania może pojawić się w każdym momencie. Z taką sytuacją spotkał się funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Wracając po służbie do domu, najechał na wypadek drogowy i udzielił pomocy osobie poszkodowanej.