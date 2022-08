Jutro pierwszy dzień szkoły – pamiętaj o odblaskach i bądź widoczny! Data publikacji 31.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczynający się rok szkolny, to doskonała okazja aby przypomnieć jak ważną rolę dla naszego bezpieczeństwa pełnią odblaski. Dni będą stawały się coraz krótsze, szybciej zapadnie zmrok. Nawet najmniejsza odblaskowa zawieszka sprawia, że jako osoby piesze jesteśmy widoczni dla kierowców. Szanowni rodzice, zaopatrzcie dzieci w elementy odblaskowe. Nie zapominajcie też o was samych jak i o waszych seniorach. Każdy, niezależnie od wieku musi być widoczny na drodze. My – policjanci, również dokładamy i będziemy dokładać cegiełki budujące wspólne bezpieczeństwo, wręczając Państwu odblaski.

Dziś ostatni dzień wakacji. Jutro rozpoczyna się szkoła. Jest to również znak, że pora letnia powoli dobiega końca. Dni będą coraz krótsze, szybciej zapadnie zmrok. Czekające nas w najbliższym czasie okoliczności przyrody są doskonałą okazją, aby przypomnieć jak istotna dla naszego bezpieczeństwa jest widoczność na drodze, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży. Choć sprawa wydaje się banalna, wpływ na nasze bezpieczeństwo ma kolor ubrań jakie nosimy. Pamiętaj, że gdy zapada zmrok, czarny odcień odzieży będzie praktycznie zlewał się z otoczeniem. Co innego gdy ubierzemy kurtkę w kolorze żółtym lub czerwonym – od razu stajemy się bardziej widoczni. Oczywiście, jesteśmy świadomi, że nie każdy zdecyduje się na wyraziste odcienie odzieży – i właśnie tutaj wkraczają odblaski. Nawet najmniejszy świecący element w formie opaski lub zawieszki daje znak kierowcom, że jesteśmy na drodze. Jak to działa? Specjalna folia fluorescencyjna, z której wykonane są odblaski odbija światła reflektorów, tworząc poświatę widoczną dla kierowców. Co ważne, jest ona widoczna, ale nie oślepia kierowców. Najlepszym rozwiązaniem są oczywiście kamizelki odblaskowe, ponieważ ich kolor i powierzania odbijająca światło jest największa, ale tak naprawdę każdy, nawet najmniejszy odblask ma wpływa na bezpieczeństwo.

Szanowni rodzice, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego zaopatrzcie dzieci w elementy odblaskowe. Nie zapominajcie też o was samych jak i o waszych seniorach. Każdy, niezależnie od wieku musi być widoczny na drodze. My – policjanci, również dokładamy i będziemy dokładać cegiełki budujące wspólne bezpieczeństwo. Praktycznie przez cały rok, podczas spotkań profilaktycznych z Państwem, wręczamy Wam kamizelki odblaskowe, opaski oraz zawieszki. Co bardzo cieszy, podczas codziennych służb widzimy, że upominki od nas nosicie przy plecakach, torebkach, na odzieży czy też przyczepione do rowerów. Oby tak dalej!

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie