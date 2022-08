Działania mazowieckich policjantów na rzecz bezpiecznego powrotu dzieci do szkół Data publikacji 31.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Już jutro rozpocznie się rok szkolny. Policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni przygotowują się do powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Dzisiaj (31.08) przy ul. Miłej w Radomiu w pobliżu PSP nr 34 odbył się briefing prasowy inaugurujący działania prewencyjno-profilaktyczne „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci z mazowieckiej drogówki wraz z Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Sylwestrem Kacprzakiem przedstawili obecnym na spotkaniu dziennikarzom założenia rozpoczynających się działań. Apelowali do uczestników ruchu drogowego o ostrożność na drogach zwłaszcza w rejonach szkół i placówek oświatowych. Zwracali także uwagę na prawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych.

Mając na uwadze bieżący nadzór nad stopniem utrzymania dróg, a także prawidłowość oznakowania, policjanci z komend miejskich i powiatowych wspólnie z przedstawicielami zarządców dróg i przedstawicielami szkół, przeprowadzili lustrację terenów przy szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły”. Jednym z celów prowadzonej akcji było sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geometrii drogi, a także prawidłowości ustawiania i stanu technicznego znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ich widoczności.

Podczas działań kontrolach lustracją objęto 1107 szkoły (1073 w 2021, 977 w 2020) w wyniku czego stwierdzono 202 (231 w 2021, 216 w 2020) nieprawidłowości. Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości należały: brak znaków A-17 (uwaga dzieci), brak tabliczki T-27 (przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci), brak znaku D-6 (przejście dla pieszych), brak lub słabo widoczne oznakowanie poziome P-10 (przejście dla pieszych) oraz nieprawidłowa widoczność znaków (przysłonięte przez roślinność).

Szczegółowe informacje dotyczące ujawnionych nieprawidłowości zostały przesłane właściwym terytorialnie przedstawicielom GDDKiA w Warszawie, MZDW w Warszawie oraz powiatowym zarządom dróg w celu realizacji uwag w nich zawartych. Łącznie skierowano 138 wniosków (140 w 2021, 125 w 2020) z czego 130 zostało uwzględnionych przez zarządców dróg jeszcze przed 1 września.

W pierwszych dniach nauki policyjne patrole, pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest adresowana zarówno do dzieci jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny. Pamiętać bowiem należy, że to właśnie rodzice odgrywają najważniejszą rolę w edukacji i kształtowaniu zachowań małego uczestnika ruchu.

Zespół Prasowy KWP