Kontrabanda w mieszkaniu Data publikacji 01.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj We wtorkowe popołudnie policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali 61-letniego mieszkańca Starachowic. W jego mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli ponad 470 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy, krajankę tytoniową oraz alkohol. Śledczy szacują, że uszczuplenie budżetu Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku mogło wynieść blisko 480 000 złotych.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczości Gospodarczą starachowickiej komendy we wtorkowe popołudnie mając przypuszczenia, że 61-letni mieszkaniec Starachowic trudni się nielegalnym procederem dokonali przeszukania miejsca zamieszkania oraz pomieszczenia gospodarczego należącego do mężczyzny. Nie pomylili się, ponieważ w trakcie czynności ujawnili papierosy bez polskich znaków akcyzowych, krajankę tytoniową oraz alkohol. Po przeliczeniu ilości nielegalnego towaru okazało się, że mężczyzna łącznie miał ponad 470 000 sztuk papierosów, 10 kilogramów krajanki tytoniowej oraz ponad 8 litrów alkoholu. Mężczyzna w związku z popełnionym przestępstwem usłyszał zarzuty. Prokuratura Rejonowa w Starachowicach zastosowała wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Mężczyźnie może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / kp)