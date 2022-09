Do szczecińskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów z Komisariatu Policji Szczecin Dąbie

Kolejne miłe podziękowania wpłynęły do Komendanta Miejskiego za nieocenioną służbę funkcjonariuszy szczecińskiej Policji. Tym razem podziękowanie skierowane były do mundurowych z Dąbia, którzy „…bardzo szybko odnaleźli sprawczynię kradzieży i odzyskali skradzioną kwotę” 2 tysięcy złotych. Takie słowa napisane przez mieszkańców to dla policjantów najlepszy wyraz uznania za ich służbę.