Ciągnął za pojazdem mężczyznę, trafił do aresztu Data publikacji 01.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Piotrkowscy kryminalni zatrzymali 42-latka, który ciągnął za pojazdem mężczyznę. Dramatyczne sceny rozegrały się w Gomulinie Kolonia, w gminie Wola Krzysztoporska. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty, a sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

Piotrkowscy kryminalni od pewnego czasu pracowali nad sprawą, do której doszło w Gomulinie Kolonia. Wówczas piotrkowski dyżurny otrzymał zgłoszenie, że nieznany mężczyzna jadąc samochodem osobowym ciągnie za pojazdem innego mężczyznę.

Funkcjonariusze pracujący przy tej sprawie zabezpieczyli nagrania monitoringu z pobliskich budynków, na których widać było całe zdarzenie, jednak jakość nagrań nie pozwoliła ustalić tablic rejestracyjnych czy też rysopisu kierowcy. Wiedząc, że był to pojazd mazda 3 z charakterystycznym zderzakiem, kryminalni rozpoczęli szereg działań, które pozwoliły na wytypowanie sprawcy.

29 sierpnia 2022 roku o godzinie 6.00 policjanci zapukali do drzwi 42-letniego mieszkańca Płocka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Okazało się, że był on również poszukiwany do odbycia kary za inne przestępstwa. 42-latek usłyszał już prokuratorski zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przestępstwo to zagrożone jest karą nie niższą niż 3 lata pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora mężczyzna najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

(KWP w Łodzi / mw)