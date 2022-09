Kolejni nietrzeźwi kierujący zatrzymani. Jeden z nich wpadł, dzięki czujności będącego po służbie dyżurnego wałbrzyskiej komendy Data publikacji 01.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wałbrzycha tylko od wczorajszego popołudnia zatrzymali na ulicach miasta czterech nietrzeźwych kierujących. Jeden z nich wpadł w ręce stróżów prawa dzisiaj nad ranem, dzięki czujności będącego po służbie dyżurnego wałbrzyskiej komendy. Niechlubny rekordzista spośród kontrolowanych kierowców miał w organizmie aż 2,28 promila alkoholu! W tym przypadku było to ujęcie obywatelskie. Jako policjanci kolejny raz mówimy stanowcze NIE takiemu skrajnie nieodpowiedzialnemu zachowaniu na drogach, które może się zakończyć poważnym wypadkiem.

Pierwszego z nietrzeźwych kierujących, 31 sierpnia około godziny 17:30, na ul. Uczniowskiej zatrzymali do kontroli funkcjonariusze ruchu drogowego wałbrzyskiej komendy. 42-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego kierował samochodem osobowym, mając w organizmie 2,10 promila alkoholu. Podczas kontroli stracił prawo jazdy.

Około północy, na ul. Zielonej w Wałbrzychu doszło do ujęcia obywatelskiego przestępcy drogowego, który autem osobowym nieomal wjechał w inny pojazd. Badanie wykonane przez zaalarmowanych o zdarzeniu policjantów prewencji pierwszego komisariatu, wykazało 2,28 promila alkoholu w organizmie 55-letniego obywatela naszego kraju mieszkającego na co dzień za granicą. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, dlatego jego pojazd trafił na parking strzeżony, a on sam do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dzisiaj podczas czynności procesowych niechlubny rekordzista ostatnich godzin usłyszy zarzuty.

Natomiast przed godziną pierwszą w nocy funkcjonariusze prewencji dokonali kontroli stanu trzeźwości mężczyzny jadącego ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu. Tym razem kierujący miał w organizmie 1,88 promila alkoholu. Pożegnał się uprawnieniami do kierowania pojazdami, a jego samochód również trafił na parking strzeżony.

Nad ranem, około godziny 8:30, niepewnie poruszającego się autem dostawczym mężczyznę, zauważył w czasie wolnym od służby dyżurny wałbrzyskiej komendy. Policjant od razu zaalarmował funkcjonariuszy znajdujących się w pobliżu ul. Uczniowskiej, a Ci zatrzymali 47-latka do kontroli. Wynik badania niestety potwierdził, że wałbrzyszanin był pijany. Miał 1,09 promila alkoholu w organizmie. I w tym przypadku mundurowi odebrali mężczyźnie elektronicznie prawo jazdy.

Przypominamy, że skrajnie nieodpowiedzialni kierujący pojazdami mechanicznymi, którzy wsiadają za kierownicę pod wpływem alkoholu, muszą się liczyć z karą pozbawienia wolności do lat 2, dożywotnim zakazem kierowania pojazdami oraz wysoką grzywną.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk