Podziękowania dla policjantów za nieocenioną pomoc

„(...) Chciałbym, żeby Pan Komendant miał świadomość, jakich ma wspaniałych policjantów (...)" - takimi m.in. słowami podziękował policjantom za pomoc mieszkaniec Golubia-Dobrzynia. Na jednej z ulic miasta zabrakło mu paliwa, a że jest osobą niepełnosprawną dotarcie do najbliższej stacji było dla niego nie lada problemem. Na szczęście na jego drodze „stanęli" funkcjonariusze i szybko zaradzili.

Do golubsko-dobrzyńskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Mężczyzna wdzięczny za pomoc funkcjonariuszy postanowił wystosować do komendanta list w formie maila, w którym opisał całą sytuację: ,,Panie Komendancie, dzielę się z Panem informacjami na temat zachowania się policjantów Sebastiana Dobrzenieckiego i Wojciecha Sionkowskiego. Zdarzenie miało miejsce w okolicach Placu Tysiąclecia w Dobrzyniu. Jestem schorowanym i niemłodym człowiekiem, a w tym dniu, chyba na skutek błędu urządzenia odczytującego poziom paliwa, samochód stanął mi na środku ulicy. W tej niekomfortowej sytuacji pomogli mi wyżej wymienieni policjanci, usunęliśmy auto z ulicy i ponowie podwieźli mnie do stacji paliw i z powrotem do samochodu. Poczekali, aż odjadę. Taka pomoc wiele dla mnie znaczyła, bo jestem niepełnosprawny ruchowo. To wspaniali, uczynni młodzi ludzie, którzy nie czyhają na błędy kierowcy, ale potrafią pomóc w trudnej sytuacji. Jestem im bardzo wdzięczny i chciałbym, żeby Pan Komendant miał świadomość, jakich ma wspaniałych policjantów... ”.

Taka postawa policjantów to obowiązek i codzienna służba. Jednak podziękowania od osób, które otrzymały od nich pomoc daje funkcjonariuszom jeszcze większą motywację w codziennej służbie na rzecz społeczeństwa.

(KWP w Bydgoszczy / kp)