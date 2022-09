Policjanci przejęli ponad 5 kg narkotyków o wartości ponad pół miliona złotych i rozbili grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców Data publikacji 01.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dzięki wielogodzinnej i skuteczniej pracy operacyjnej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Policjanci zatrzymali kilka osób powiązanych ze środowiskiem karkonoskich pseudokibiców, przejęli blisko 3 kg marihuany i ponad 2,5 kg metamfetaminy tzw. piko, a także kilkaset tabletek ekstazy. W trakcie realizacji, w której brali udział również funkcjonariusze z Jeleniej Góry, zabezpieczono też pieniądze w kwocie 120 tys. złotych, 4 tys. euro, pistolety, noże, maczety oraz dwa samochody. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a główny organizator przestępczego procederu został tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej Policji, kilka miesięcy rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą powiązaną ze środowiskiem karkonoskich pseudokibiców. Jej członkowie zajmowali się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków i żmudna praca operacyjna policjantów dała podstawy do zatrzymania 3 osób podejrzewanych o udział w tym przestępczym procederze. Funkcjonariusze z Wrocławia współpracowali z policjantami z Jeleniej Góry, co w konsekwencji doprowadziło do przejęcia ponad 5.5 kilograma narkotyków i kilkuset tabletek ekstazy, które nie trafią już na rynek.

Ponieważ kryminalni wiedzieli, że w grę wchodzi przejęcie dużej ilości narkotyków, a ich wartość czarnorynkowa przekracza kwotę pół miliona złotych i może dojść do sytuacji niebezpiecznej, w realizacji tej sprawy uczestniczyli także policyjni kontrterroryści. Podczas tych działań zatrzymano 41-latka oraz dwie kobiety, w wieku 47 i 24 lat. Mężczyzna nie krył zdziwienia, kiedy kryminalni wcześnie rano zapukali do drzwi jego domu i widząc, że nie uniknie odpowiedzialności, zdecydował się sam je otworzyć.

Chwilę później okazało się, że znaczne ilości zabronionych Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii środków odurzających, przechowywał w pojeździe zaparkowanym przed posesją.

Niemal jednocześnie funkcjonariusze dokonali przeszukań wytypowanych wcześniej lokali mieszkalnych i zatrzymali dwie kolejne osoby.

Łącznie do policyjnego depozytu trafiły narkotyki w ilości blisko 3 kilogramów marihuany, ponad 2,5 kilograma metamfetaminy tzw. piko oraz kilkaset tabletek ekstazy. Policjanci zabezpieczyli również pieniądze w kwocie 120 tysięcy złotych, 4 tysiące euro, pistolety, noże, maczety, a także dwa samochody na poczet przyszłych kar i grzywien.

Zatrzymane w tej sprawie osoby usłyszały już zarzuty, a główny organizator przestępczego procederu został decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Przypomnijmy, że za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających, grozić może kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Obecnie trwają dalsze czynności w tej sprawie i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu

